Ruský velvyslanec se ohradil proti zákazu ruských vlajek na Australian Open

"Je opravdu politováníhodné vidět pořadatele turnaje, jak se podvolili otevřené a arogantní politické manipulaci. Ruští hráči jsou už diskriminováni politikou neutrální vlajky a australská federace teď zašla ještě dál tím, že zajistila, že nesmějí být viditelně podporováni svými fanoušky," uvedl Pavlovskij na webu insidethegames.

Jeho ukrajinský protějšek Vasyl Myrošnyčenko upozornil na událost z úvodního dne turnaje, kdy ruská vlajka visela na křoví u kurtu, na němž hrála Ukrajinka Kateryna Baindlová proti Rusce Kamile Rachimovové.

Při utkání se postaral o rozruch ruský rodák Eugene Routman, který od pěti let žije v Austrálii. Odmítl, že by ukrajinskou tenistku během zápasu zesměšňoval. "Několikrát si na nás stěžovali, ale my jsme nepokřikovali. Jenom jsme fandili ruské hráčce, protože měla jen jednoho fanouška, svou matku," řekl australským médiím.

Tenisté Ruska a jeho spojence Běloruska smějí od začátku invaze na Ukrajinu loni v únoru startovat na turnajích jako neutrální sportovci bez státních symbolů a vlajek. Nemají vlajky u svých jmen v oficiálních materiálech a v úterý je organizátoři zakázali v celém areálu.