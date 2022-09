Ruud a Alcaraz jsou ve finále US Open. Svedou souboj o první grandslamový titul i post světové jedničky

US OPEN - Mužská dvouhra na US Open vyvrcholí soubojem o nového grandslamového šampiona i novou světovou jedničku. Do finále se v New Yorku prodral Nor Casper Ruud po výhře nad Karenem Chačanovem a po třetí pětisetové bitvě v řadě španělský teenager Carlos Alcaraz, jenž ve svém premiérovém semifinále na majorech udolal domácího Francese Tiafoea a může se stát nejmladším lídrem žebříčku ATP.