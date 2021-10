Ruud poprvé vyhrál turnaj na tvrdém povrchu. Letos jako první získal už pět trofejí

Casper Ruud na novém turnaji v San Diegu začal skalpem bývalé světové jedničky a trojnásobného grandslamového šampiona Andyho Murrayho. Následně si poradil i s Italem Lorenzem Sonegou, Bulharem Grigorem Dimitrovem a v nedělním finále smetl 6-0 6-2 Brita Camerona Norrieho.



"Samozřejmě to člověku dodá hodně sebevědomí, když porazí dobré hráče na tvrdém povrchu. Zvládnul jsem tu čtyři kvalitní zápasy ve čtyřech dnech za sebou," pochvaloval si Ruud, který se teprve v San Diegu dostal do semifinále turnaje ATP mimo antuku.



V celkově 8. finále 22letý rodák z Osla získal 6. titul, opět z podniku kategorie ATP 250. Letos triumfoval popáté, což se mu povedlo jako prvnímu.



"Kdybych mohl, vyměnil bych svých pět turnajů 250 za tři grandslamy, které vyhrál Novak (Djokovič). Je to o něco vyšší úroveň, ale to je v pohodě, beru i tohle. A nebudu lhát, samozřejmě bych rád zakončil sezonu s nejvíce tituly," řekl letošní vítěz z Ženevy, Bastadu, Gstaadu, Kitzbühelu a nyní i San Diega.



Ruud se pátým letošním titulem výrazně přiblížil premiérovému postupu na Turnaj mistrů. Aktuálně má na nepostupové místo náskok 420 bodů.



Také 26letý Norrie hrál po překvapivém skalpu světové pětky Andreje Rubljova už páté letošní finále, mizernou bilanci si v něm ale nevylepšil. Z šesti pokusů vybojoval titul pouze letos v červenci v mexickém Los Cabos.



Kalifornský turnaj letos poprvé přibyl do kalendáře poté, co byly kvůli koronaviru zrušeny turnaje v Asii, které tradičně následují po US Open.



Oba finalisté se nyní přesunou na turnaj Masters 1000 do nedalekého Indian Wells.