Ruud v Estorilu začal obratem proti domácímu Sousovi. Ve čtvrtfinále vyzve obhájce titulu

Casper Ruud si loni zahrál finále na Masters v Miami, na Roland Garros, US Open či na Turnaji mistrů a přestože dosud nevyhrál turnaj vyšší kategorie než ATP 250, jediná výhra ho dělila od postu světové jedničky.



Během zimní pauzy ale formu ztratil. Letos prohrává z pozice výrazného papírového favorita a na výhry se většinou nadře. Dnes v portugalském Estorilu vstoupil do antukového jara vítězným obratem proti rovněž se letos trápící Joau Sousovi.



Domácího hráče zdolal 4-6 6-2 6-2, v 18. letošním zápase mu připravil 13. porážku a vedení ve vzájemné bilanci zvýšil na 4-0.

"Jsem šťastný, že jsem dnes vyhrál. Po prvním setu to nevypadalo dobře, ale podařilo se mi hrát čím dál lépe a myslím, že je to dobré znamení do dalšího zápasu," řekl Ruud v pozápasovém rozhovoru na kurtu.



"Joao je milý kluk. Mám smíšené pocity, že jsou ho tady doma v Estorilu vyřadil. Vím, že je miláčkem fanoušků. Je skvělým příkladem bojovníka, má na tenhle turnaj velký vliv," dodal 24letý norský tenista po jubilejní 100. výhře na antuce, na které získal 8 z 9 titulů na okruhu ATP.



Vstup do turnaje Ruud zvládl už popáté v řadě, dvě výhry po sobě ale letos ještě nezaznamenal. V Portugalsku se o první minisérii dvou výher v této sezoně pokusí ve čtvrtfinále proti Sebastiánu Báezovi (h2h 0-0).



"Proti Báezovi to bude těžké, ještě jsem s ním nehrál. Je to mladý kluk, v posledních letech je vidět čím dál víc. Loni tu získal první titul, je to skvělý hráč. Musím být na vrcholu své hry, abych ho porazil," uvědomuje si Ruud.



Argentinský tenista v Portugalsku pokračuje bez ztráty setu na cestě za obhajobou svého premiérového titulu na okruhu ATP. Dnes pátý nasazený Báez porazil 6-4 7-6 krajana Pedra Cachína, s nímž si poradil i potřetí, a na čtvrtém z pěti letošních turnajů na antuce postoupil do čtvrtfinále.



Alejandro Davidovich ve svém úvodním duelu zdolal 6-3 7-5 jedenáct zápasů neporaženého francouzského teenagera Lucu Van Asscheho a postoupil do čtvrtfinále. V něm třetí nasazený Španěl narazí na Itala Marca Cecchinata (h2h 0-0), který si poradil s krajanem Fabiem Fogninim.