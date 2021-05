Ruud v Madridu překvapil skalpem Tsitsipase, v osmifinále vypadli i Medveděv a Rubljov

Casper Ruud si na posledních dvou antukových turnajích Masters 1000 (Řím 2020 a Monte Carlo 2021) zahrál v semifinále a nyní v Madridu je už mezi nejlepší osmičkou.



Dvaadvacetiletý Nor po hladkých výhrách nad Kanaďanem Félixem Augerem-Aliassimem a Japoncem Jošihitem Nišiokou neztratil set ani v dnešním souboji se světovou pětkou Stefanosem Tsitsipasem.



Řeckého obhájce finále z roku 2019, který letos na antuce ovládl Masters v Monte Carlu a jedinou porážku na cihlové drti utrpěl ve finále v Barceloně po nevyužití mečbolu proti Nadalovi, porazil 7-6 6-4. V zápase nečelil brejkbolu, sám jedinou šanci na brejk proměnil.



"Byl to kvalitní zápas. Jsem šťastný, že jsem dokázal předvést takový výkon proti silnému soupeři," radoval se 22. hráč světa Ruud, který si připsal třetí skalp hráče Top 10 a vůbec poprvé porazil člena Top 5.



Ve čtvrtfinále se Ruud utká s utká s Alexanderem Bublikem (h2h 1-0). Kazašský tenista si poradil 6-3 6-4 s Rusem Aslanem Karacevem.



Daniil Medveděv včera v Madridu přerušil sérii šesti antukových porážek, ale vyhrát na antuce dva zápasy po sobě teprve potřetí v kariéře nedokázal. Dnes světovou trojku zastavil Christian Garín, který zvítězil 6-4 6-7 6-1 a podruhé v kariéře se radoval z výhry nad členem elitní desítky světového žebříčku.



O své největší semifinále si 24letý Chilan Garín zahraje s Matteem Berrettinim. Osmý nasazený Ital si poradil 7-6 6-4 s Argentincem Federicem Delbonisem a po nedávném triumfu v Bělehradu zaznamenal šestou výhru v řadě.



John Isner tento týden poprvé po třech letech vyhrál na antuce dva zápasy po sobě a dnes zvítězil dokonce potřetí. 36letý Američan, který včera přežil mečbol proti domácímu Robertu Bautistovi, překvapivě zdolal 7-6 3-6 7-6 šestého nasazeného Rusa Andreje Rubljova, byť uhrál o 13 míčků méně a nedostal se k žádnému brejkbolu.



V osmifinále vyzve dvojnásobného finalistu Dominica Thiema (h2h 1-1). Rakouský tenista dnes porazil 7-6 6-4 australského mladíka Alexe de Minaura, s nímž vyhrál i čtvrtý vzájemný duel.







Hladký postup slavil nejvýše nasazený Španěl Rafael Nadal. Pětinásobný vítěz turnaje ve 3. kole vyřadil Alexeje Popyrina a popatnácté postoupil v Madridu do čtvrtfinále. Australana porazil 6-3 6-3 a potvrdil, že s hráči z kvalifikace na antuce neprohrává. Bilanci s kvalifikanty si vylepšil na 40-0.



O postup do semifinále se světová dvojka Nadal utká s madridským šampionem z roku 2018 Němcem Alexanderem Zverevem, s nímž ve vzájemné bilanci vede 5-2. Poslední dva souboje s ním sice prohrál, ale ve třech utkáních na antuce ztratil jediný set. 24letý Zverev dnes porazil 6-3 7-6 Brita Daniela Evanse a po sérii tří nepovedených akcí vyhrál dva zápasy po sobě.

• ATP MASTERS 1000 MADRID •

Španělsko, antuka, 3.226.325 eur

čtvrteční výsledky (06. 05. 2021) • Dvouhra - osmifinále • Nadal (1-Šp.) - Popyrin (Austr.) 6-3 6-3 Garín (16-Chile) - Medveděv (2-Rus.) 6-4 6-7(2) 6-1 Thiem (3-Rak.) - De Minaur (Austr.) 7-6(7) 6-4 Ruud (Nor.) - Tsitsipas (4-Řec.) 7-6(4) 6-4 A. Zverev (5-Něm.) - Evans (Brit.) 6-3 7-6(3) Isner (USA) - Rubljov (6-Rus.) 7-6(4) 3-6 7-6(4) Berrettini (8-It.) - Delbonis (Arg.) 7-6(4) 6-4 Bublik (Kaz.) - Karacev (Rus.) 6-4 6-3