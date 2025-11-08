Rybakinová je novou královnou Turnaje mistryň! Ve finále skolila jedničku Sabalenkovou

DNES, 19:18
Aktuality 69
TURNAJ MISTRYŇ - Jelena Rybakinová (26) je zbrusu novou šampionkou Turnaje mistryň, a dokonce ovládla závěrečný vrchol sezony bez porážky. Ve finále v saúdskoarabském Rijádu přehrála bez ztráty servisu 6:3, 7:6 světovou jedničku Arynu Sabalenkovou (27), získala svůj 11. kariérní titul a největší od triumfu před třemi roky ve slavném Wimbledonu.
Jelena Rybakinová je novou šampionkou Turnaje mistryň (© FAYEZ NURELDINE / AFP)

Sabalenková – Rybakinová 3:6, 6:7

Do souboje o titul se Sabalenková i Rybakinová dostaly bez jediné porážky. Ve finále se dala předpokládat palba z obou stran a v tomto ohledu aktérky rozhodně nezklamaly. Jakmile byla možnost, obě okamžitě přecházely do útoku a dle očekávání se většinou hrály výměny na pár úderů.

Mnohem aktivnější byla Rybakinová, která si podstatně více pomáhala servisem. V utkání nastřílela 13 es, odvrátila všech pět brejkbolovových hrozeb a na vítězství potřebovala bezmála dvě hodiny.

Zatímco úvodní dějství se v podstatě rozhodlo už v šestém gamu jediným brejkem celého zápasu, druhá sada byla mnohem dramatičtější. Sabalenková byla kousíček od srovnání, ale na oba setboly, které měla po sobě za stavu 5:4, vyrobila chybu a set došel do tie-breaku. Ve zkrácené hře byla k vidění naprostá dominance Rybakinové, jež své rivalce nepovolila ani jeden bod.

Rybakinová natáhla svou aktuální neporazitelnost na 11 zápasů. Ruská rodačka reprezentující Kazachstán získala 11. kariérní titul, první velkou trofej od předloňské sezony a tu nejcennější po triumfu před třemi roky ve Wimbledonu. Navíc zvládla posledních sedm duelů s hráčkami TOP 10 žebříčku.

Na Turnaji mistryň zakončila oba předchozí starty ve skupinové fázi. Letos se na závěrečný vrchol sezony kvalifikovala až jako poslední a teprve před pár týdny, a přesto dokázala tuto akci ovládnout.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Sabalenková naopak prohrála i své druhé kariérní finále na Turnaji mistryň. S trofejí pro poraženou finalistku se musela spokojit i před třemi roky v texaském Fort Worthu, kde byla nad její síly Caroline Garciaová.

Aktuální světová jednička a úřadující šampionka US Open mohla vybojovat svůj 22. kariérní titul. Místo toho si však zhoršila finálovou bilanci na 21:19. Na tenisovém trůnu nicméně s přehledem přezimuje.

Výsledky Turnaje mistryň

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

69
Přidat komentář
Ladi
08.11.2025 20:51
Škoda,že Djokovič vyhrál. Mně je tak nesympatický, pro mně je to především divadelní herec . Doufám,že to bylo jeho poslední vítězství.
Reagovat
Drzymalski
08.11.2025 20:54
Nenávist. Jak se s tím žije?
Reagovat
Petruco
08.11.2025 20:21
Vynikající, velmi soustředěný a konsistentní výkon Rybky nejen v tomto finálovém boji s uřvanou hysterkou (její zasrané hysterické výkřiky mne fakt vždy dokážou pořádně nasrat). Velmi se mi líbí jak Rybka pokorně a velmi soustředěně v poslední době hraje... A na její podání to je radost pohledět. Rybko, BRAVOOO! Takhle se hraje profi tenis. Na tuhletu modelku nemá žádný uřvaný buldozer.
Reagovat
Drzymalski
08.11.2025 20:56
Člen klubu Anti Sabalenka.
Reagovat
PTP
08.11.2025 20:18
Všechny zápasy vyhrála, tak to dostane ještě navíc nějakou prémii, ne?
Reagovat
Liverpool22
08.11.2025 19:32
Velká gratulace Rybce smile k titulu smile Dnes předvedla tenis z jiné galaxie a od začátku zápasu dominovala smile Klíčem k zápasu byla 10. hra zápasu. Nejdřív měla za stavu 4:4 dva brejky, ale tam Aryna zahrála skvěle a šla do vedení 5:4. V 10. hře se vše otočilo a Rybka musela odvracet 2 setboly. Naštěstí vše ustála a TB to už byla demolice a třešnička na šlehačkovém dortu - 7:0 ve finále se tak často nevidí.
Celkově se mi líbilo, že Rybka hrála na totální riziko dle hesla: kdo neriskuje, nic nevyhraje. A tato strategie vyšla do puntíku, kdy Rybka trefovala lajny a tím Arynu úplně zdeptala - prostě jí vystřílela smile
Reagovat
Nola
08.11.2025 19:39
gratulujem naj fandovi Rybky a zistujem, ze sa stavam nou aj ja, nevidela som cele, ale cast 2.setu, a ten TB, to bolo nieco, takto znicit Amazonku

Rybka hra tak pozeratelny tenis a pritom to tak jednoducho vyzera, verim, ze na rok da aspon jeden GS, dnes je snad jasne preco ju novinarske hyeny a k tomu tie odporne stare skatule z minulosti nicili, bali sa jej, super Rybka
Reagovat
Liverpool22
08.11.2025 19:44
Jo, jo ten TB to byl masakr - nevím, kdy ve finále GS či TM někdo vyhrál 7:0
Jinak souhlas s tím, že Rybka hraje divácky atraktivní tenis. V tomhle mi připomíná Federera - vše je elegantní, ladné, oku lahodící, přirozené a jakoby samozřejmé. Přesně jak píšeš - vše vypadá hrozně jednoduše a i proto jsem velký fanda Rybky smile
Reagovat
Kuba4Win
08.11.2025 19:59
Reagovat
Drzymalski
08.11.2025 20:57
To si trochu urazil génia.
Reagovat
Kuba4Win
08.11.2025 19:58
Rybka smile smile smile hrdinka dne, hrála naprosto úžasně. A ten TB - wow. *252 smile Strašně moc to Rybce přeju, myslím si, že si to zaslouží nejvíc.
Reagovat
Liverpool22
08.11.2025 20:02
Rybka smile tady v Rijádu hrála všechny zápasy výborně, vyhrála všechny zápasy a ve finále už vše jen gradovalo smile Upřímně před TM jsem byl pesimista a v titul jsem vůbec nevěřil.
Reagovat
Kuba4Win
08.11.2025 20:06
smile Já jsem v titul před TM taky nedoufal ale po tom co suverénně postoupila do semifinále jsem jí věřil, že to dá a že klidně zdolá i Sábu, což se i vyplnilo. Radši jsem to se ale nepsal, protože jsem jí to nechtěl zakřiknout. smile smile Už se těším na další sezónu, protože jestli takhle bude hrát i dál, tak se máme na co těšit. smile
Reagovat
Liverpool22
08.11.2025 20:16
Jo, jo pokud udrží Rybka smile tenhle level, tak by to příští rok mohla být jízda. Na AO už jednou ve finále byla, tak by mohla začít řádit už v Austrálii a taky začít útočit na No. 1 smile
Reagovat
Kuba4Win
08.11.2025 20:08
Udělala mi obrovskou radost. smile
Reagovat
Liverpool22
08.11.2025 20:18
smile R smile
smile Y smile
smile B smile
smile K smile
smile A smile
Reagovat
Nola
08.11.2025 20:13
mna najviac potesila ako slecne Jetlag nadelila kanara, naopak s Pegulou som mala obavy, ale vsetko dobre dopadlo, sympaticka a pokorna hracka vyhrala, ta, ktorej najviac ublizovali, pamatam aj uzivatelov co si to doslova uzivali, nech tiahnu k certu
Reagovat
Liverpool22
08.11.2025 20:24
Zápas s Peggy byl asi pro Rybku nejvíc náročný - šlo se do 3. setu a bylo to vyrovnané. S Robotkou ve 3. setu zametla 6:0 a s Arynou v TB 7:0. Tady se jasně ukazuje, že psychika v tenise hraje klíčovou roli.
Reagovat
Alien
08.11.2025 19:26
Jste šťasten? Jsem šťasten! Velká gratulace Jelině a samozřejmě také Vučkovi, který Rybičce vlil opět krev do žil! Paráda.
Reagovat
Liverpool22
08.11.2025 19:35
Ano - faktor Vukov byl zásadní. Prostě mezi Rybkou a Vukovem to energeticky funguje a najednou je Rybka uvolněná, usměvavá......Jen škoda, že nebyla po zápase pusinka jako u Mertensů
Reagovat
com
08.11.2025 19:41
na hotelu bude 50 odstinu sedi
Reagovat
Liverpool22
08.11.2025 19:48
Možná jo - to nikdo neví jak to vlastně mají - vše tají a nic neřeknou smile
Reagovat
pantera1
08.11.2025 19:50
Já to vidím spíš na Devět a půl týdne .
Reagovat
PTP
08.11.2025 19:55
A Novak jako Wrestler s tímtéž Rourkem
Reagovat
frenkie57
08.11.2025 19:56
Na hotelu dá Rybka půl skleničky Šáňa, Vukov dvě láhve, načež zmožen usne a žádnejch 9,5weeks nebude, natož 50odstínů...
Reagovat
pantera1
08.11.2025 20:14
Rybka je rozjetá z Arynky. Obrátí do sebe láhev Moetu a Vučko si bude ráno přikládat heřmánkové obklady .
Reagovat
frenkie57
08.11.2025 20:26
Jen si tak říkám, jestli je tam k sehnání chlast. Přeci jenom je to orthodoxní muslimská země. Ale v nějakých lepších hotelech pro evropskou a zámořskou klientelu jdou Mohamedovi pravidla k ledu.
Reagovat
PTP
08.11.2025 20:30
V sámošce na hotelu mají jen Šumavské bylinné.
Reagovat
pantera1
08.11.2025 20:31
Určitě, pro dekadentní evropskou zhýčkanou smetánku udělají pomyšlení . Byly to dnes super finále . Chtělo by to bublinky . V Řecku se bude podávat Ouzo, nebo jak se ten patik jmenuje .
Reagovat
pantera1
08.11.2025 20:32
Patok .
Reagovat
frenkie57
08.11.2025 20:33
patik...
Reagovat
PTP
08.11.2025 20:36
Patik slaví v Aténách
Reagovat
frenkie57
08.11.2025 20:36
Koupil jsem si to asi 2x v Lidlu, když tam měly ty tématické dny, ale asi to bude mít s tím pravým Ouzem pramálo společného. To už je lepší ten jejich koňak, jak ono se to jmenuje...to je dost slušný pití.
Hrozný, já si fakt nevzpomenu.
Reagovat
pantera1
08.11.2025 20:38
Metaxa?
Reagovat
frenkie57
08.11.2025 20:39
Děkuju nastotisíckrát! To je tady hrozně fajn, že se tu člověk s nečím svěří a hned dostane relevantní odpověď. Lepší jak gůgl.
Reagovat
pantera1
08.11.2025 20:42
Co se týče alkoholu se trochu orientuju .
Reagovat
frenkie57
08.11.2025 20:43
Já se po alkoholu moc neorientuju.
Reagovat
PTP
08.11.2025 20:45
Já když kouřím, tak zvracím.
Reagovat
frenkie57
08.11.2025 20:46
A když se holím, tak krvácím.
Reagovat
pantera1
08.11.2025 20:49
Říkal to Plha?
Reagovat
frenkie57
08.11.2025 20:50
Plha, soudruhu učiteli. Dobře, dobře, tak si sedněte, Mlho.
Reagovat
pantera1
08.11.2025 20:46
řídím se heslem Hoga Foga . V malých dávkách v jakémkoliv množství .
Reagovat
frenkie57
08.11.2025 20:48
A když pivo, tak jenom dvě - to první a poslední.
Reagovat
pantera1
08.11.2025 20:50
A od Pinkasů, tam je výčepní co to pivo úplně hejčká
Reagovat
frenkie57
08.11.2025 20:51
Adéla?
Reagovat
pantera1
08.11.2025 20:53
Jj, exkurze po místních lokálech, asi nejlepší scéna filmu
Reagovat
frenkie57
08.11.2025 20:57
Tenhle kousek byl doslova prošpikovaný skvělými scénami. Si to snad půjdu pustit, bo co. Nebo Marečka.
Reagovat
pantera1
08.11.2025 21:00
Jsem si dala Profíky, Bodie a Doyle jsou pořád super . Adélu jsem nedávno viděla a hrad v Karpatech. To jsou klenoty .
Reagovat
frenkie57
08.11.2025 21:07
Ty sedmdesátky a osmdesátky , to byl zlatý věk české filmové komedie, parodie a satiry. Současní filmaři si o takové kvalitě mohou nechat jen zdát.
Reagovat
pantera1
08.11.2025 21:11
A to si vem , že byla těžká cenzura. Nic se nesmělo a přesto vznikly takovéto majstrštyky. Všechno vymazlený do posledního puntíku a hlavně ti dokonalí herci .
Reagovat
PTP
08.11.2025 20:54
Vždy ve střehu!
Reagovat
Liverpool22
08.11.2025 20:41
To je dobrý pití. Takže v Aténách se bude nalejvat Metaxa a v Rijádu bublinky - pokud šejkové nebudou brblat.
Reagovat
pantera1
08.11.2025 20:44
Ti budou spokojeně bublat neboj
Reagovat
frenkie57
08.11.2025 20:46
A v Métách to bude rýžová pálenka, co si dovezl Tien ssebou.
Reagovat
PTP
08.11.2025 20:48
V Métách se bude kolem hub mazat métský salám.
Reagovat
PTP
08.11.2025 20:38
Metaxa
Reagovat
pantera1
08.11.2025 20:39
Tak to je extra synchron
Reagovat
frenkie57
08.11.2025 20:41
I tobě diky, příteli TP.
Reagovat
PTP
08.11.2025 19:41
Dostane novej kýbl na brambory
Reagovat
frenkie57
08.11.2025 19:42
Rybka je celkově zdrženlivá jakkýchkoliv projevů emocí na kurtu. Se Sabou si podala ruku jen tak suše, jako by se jednalo o zápas prvního kola někde na 250-ce a s týmem to také zrovna nepřeháněla. O nějakém válení se po kurtu po proměněném Mb nemůže být ani řeči. Na tom by měla Rybka ještě zapracovat.
Reagovat
Georgino
08.11.2025 19:44
Proč by se měli vítězové válet?
Reagovat
frenkie57
08.11.2025 19:46
Protože to velmi často dělají, viz. teď Djokovič v Athénách. A že píšu v nadsázce je snad jasné, ne?
Reagovat
JLi
08.11.2025 19:45
To si nikdy nedovolí, nemá to v tréninku.
Reagovat
PTP
08.11.2025 19:43
Lovče, nimrode, jsi šťasten?
Reagovat
HankMoody
08.11.2025 19:24
Nic krásnějšího se stát nemohlo. Nejdřív debl vyhrály moje oblíbené Veronika s Elise, no pak prohrála Lukašenkova soudružka Sabalenka s půvabnou Elenkou. Krásný den
Reagovat
com
08.11.2025 19:26
A jeste vyhral Djok
Reagovat
HankMoody
08.11.2025 19:27
Ty seš věčně nespokojený
Reagovat
com
08.11.2025 19:30
jsem narocny fanousek smilesmile
Reagovat
PTP
08.11.2025 19:23
Krásně skolila tu kvičíci bachyni
Reagovat

