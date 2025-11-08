Rybakinová je novou královnou Turnaje mistryň! Ve finále skolila jedničku Sabalenkovou
Sabalenková – Rybakinová 3:6, 6:7
Do souboje o titul se Sabalenková i Rybakinová dostaly bez jediné porážky. Ve finále se dala předpokládat palba z obou stran a v tomto ohledu aktérky rozhodně nezklamaly. Jakmile byla možnost, obě okamžitě přecházely do útoku a dle očekávání se většinou hrály výměny na pár úderů.
Mnohem aktivnější byla Rybakinová, která si podstatně více pomáhala servisem. V utkání nastřílela 13 es, odvrátila všech pět brejkbolovových hrozeb a na vítězství potřebovala bezmála dvě hodiny.
Zatímco úvodní dějství se v podstatě rozhodlo už v šestém gamu jediným brejkem celého zápasu, druhá sada byla mnohem dramatičtější. Sabalenková byla kousíček od srovnání, ale na oba setboly, které měla po sobě za stavu 5:4, vyrobila chybu a set došel do tie-breaku. Ve zkrácené hře byla k vidění naprostá dominance Rybakinové, jež své rivalce nepovolila ani jeden bod.
Rybakinová natáhla svou aktuální neporazitelnost na 11 zápasů. Ruská rodačka reprezentující Kazachstán získala 11. kariérní titul, první velkou trofej od předloňské sezony a tu nejcennější po triumfu před třemi roky ve Wimbledonu. Navíc zvládla posledních sedm duelů s hráčkami TOP 10 žebříčku.
Na Turnaji mistryň zakončila oba předchozí starty ve skupinové fázi. Letos se na závěrečný vrchol sezony kvalifikovala až jako poslední a teprve před pár týdny, a přesto dokázala tuto akci ovládnout.
Sabalenková naopak prohrála i své druhé kariérní finále na Turnaji mistryň. S trofejí pro poraženou finalistku se musela spokojit i před třemi roky v texaském Fort Worthu, kde byla nad její síly Caroline Garciaová.
Aktuální světová jednička a úřadující šampionka US Open mohla vybojovat svůj 22. kariérní titul. Místo toho si však zhoršila finálovou bilanci na 21:19. Na tenisovém trůnu nicméně s přehledem přezimuje.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Celkově se mi líbilo, že Rybka hrála na totální riziko dle hesla: kdo neriskuje, nic nevyhraje. A tato strategie vyšla do puntíku, kdy Rybka trefovala lajny a tím Arynu úplně zdeptala - prostě jí vystřílela
Rybka hra tak pozeratelny tenis a pritom to tak jednoducho vyzera, verim, ze na rok da aspon jeden GS, dnes je snad jasne preco ju novinarske hyeny a k tomu tie odporne stare skatule z minulosti nicili, bali sa jej, super Rybka
Jinak souhlas s tím, že Rybka hraje divácky atraktivní tenis. V tomhle mi připomíná Federera - vše je elegantní, ladné, oku lahodící, přirozené a jakoby samozřejmé. Přesně jak píšeš - vše vypadá hrozně jednoduše a i proto jsem velký fanda Rybky
