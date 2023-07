Rybakinová rozdrtila Boulterovou za necelou hodinu, nezaváhala ani Sabalenková

Jelena Rybakinová se loni stala nečekanou vítězkou Wimbledonu, letos se dostala do finále Australian Open, ovládla Indian Wells, na další 'tisícovce' v Římě zkompletovala sbírku trofejí ze všech povrchů a ve světovém žebříčku se vyšplhala na 3. místo.

Přípravu na obhajobu životního úspěchu jí ale zkomplikovala pylová alergie a viróza, která na ni 'skočila' důsledkem oslabené imunity. Před Wimbledonem tak na trávě odehrála jen dva zápasy a navíc musela zredukovat tréninkový plán.

Možná i proto na úvod turnaje v All England Clubu ztratila úvodní sadu s Shelby Rogersovou, ale postupně se dostala do tempa a dalších šest setů už ovládla.

Zatím nejsuverénnějším přestavením se prezentovala v sobotním třetím kole, v němž deklasovala za 58 minut hry 6:1, 6:1 domácí Katie Boulterovou.

"Odehrála jsem opravdu dobrý zápas. Od prvního míče jsem byla soustředěná. Je mi jasné, že jsem vám tu nedělala radost, ale děkuju, že jste udělali skvělou atmosféru," řekla v pozápasovém rozhovoru Rybakinová, jež si pomohla sedmi esy a po servisu ztratila jen devět míčků.

"S trenérem na servisu každý den pracujeme. Jsem ráda, že je to taková moje zbraň. Snažíme se ji ještě posouvat dál," dodala první kazašská vítězka Wimbledonu.

V osmifinále bude favoritkou proti Brazilce Haddadové Maiaové (h2h 0:2)., s níž ale letos oba vzájemné duely prohrála. V Abú Zabí ve třech setech a ve Stuttgartu za nepříznivého stavu vzdala.

Brazilka Haddadová Maiaová odpoledne pár desítek vteřin před dešťovou přeháňkou a dvouhodinovým přerušením zápasů stihla proměnit mečbol svého prvního vystoupení ve 3. kole Wimbledonu. Rumunku Soranu Cirsteaovou porazila hladce dvakrát 6:2.

Aryna Sabalenková byla ve druhém kole jediný game od porážky s Varvarou Gračovovou, s třetí soupeřkou takové problémy neměla. Annu Blinkovovou přehrála navzdory dvěma prohraným servisům za 82 minut hry 6:2, 6:3.

"I když to podle skóre nevypadá, tak to byl hodně těžký zápas. Anna hrála neuvěřitelný tenis. Jsem moc ráda, že jsem zápas zvládla a uspěla v klíčových momentech. Hlavně sedmý game druhého setu byl těsný," komentovala Sabalenková.

Vítězka lednového Australian Open útočí na semifinále na čtvrtém grandslamu po sobě, v Londýně už mezi čtyřkou nejlepších byla před dvěma lety. Loni kvůli zákazu startu ruských a běloruských tenistů úspěch neobhajovala.

"Hraju tady moc ráda, užívám si zdejší atmosféru. Jsem šťastný, že tu letos mohu být," dodala rodačka z Minsku.

V osmifinále se utká s Jekatěrinou Alexandrovovou (h2h 2:3), s níž před rokem prohrála finále na trávě v Hertogenboschi. Alexandrovová dnes při premiéře ve třetím kole Wimbledonu smetla 6:0, 6:4 Maďarku Dalmu Gálfiovou a svou letošní bilanci na trávě vylepšila na 10 výher a jedinou porážku.

Madison Keysová přehrála snadno 6:4, 6:1 Ukrajinku Martu Kosťukovou a svou neporazitelnost protáhla na 8 zápasů a 16 setů. O čtvrtfinále, kterým by ve Wimbledonu vyrovnala své nejlepší vystoupení z roku 2015, se 28letá Američanka utká s Anastasií Potapovovou, nebo Mirrou Andrejevovou. jejich zápas kvůli dešti vůbec nezačal a byl odložen na neděli.

