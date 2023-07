Rybakinová vykročila za obhajobou ve Wimbledonu, po pomalém rozjezdu zničila Rogersovou

Jelena Rybakinová loni senzačně dobyla nejslavnější turnaj, ovšem nedostala ani jeden žebříčkový bod a se zvýšeným zájmem médií i neodpovídajícím postavením ve světovém hodnocení se dlouho vyrovnávala. Svůj potenciál znovu začala ukazovat až na začátku letošní sezony. Ruská rodačka reprezentující Kazachstán se probila do finále Australian Open a na apríla byla jedinou výhru od zkompletování Sunshine Doublu.

Po nevýrazném vstupu do antukového jara získala na "tisícovce" v Římě svůj nejcennější antukový titul a vítěznou sérii protáhla postupem do třetího kola French Open na osm utkání. Do souboje o osmifinále však kvůli nemoci nenastoupila a před startem Wimbledonu odhalila, že trpí pylovou alergií a květnový měsíc je pro ni nejhorším v roce.

Nedostatek zápasové praxe i tréninkové manko po nemoci se podepsaly na její přípravě na tenisový svátek, na jediné generálce v Berlíně prohrála už ve druhém kole. Obhajobu na londýnském pažitu začala ztraceným setem se Shelby Rogersovou, ale poté už na centrálním dvorci i před zraky svého idolu Rogera Federera dominovala.

Světová trojka se v úvodním dějství trápila na druhém servisu. Obě aktérky měly k dispozici jeden brejkbol, ale šanci využila pouze Američanka. Od začátku druhé sady však Rybakinová potvrzovala roli favoritky, nastřílela devět es a na podání dohromady prohrála pouhých pět fiftýnů. Navzdory manku stihla postup za hodinu a tři čtvrtě.

Statistiky zápasu Rybakinová - Rogersová

Další krok ke zopakování loňského triumfu se bude snažit udělat ve čtvrtek, kdy nastoupí proti lucky loserovi Nao Hibinové z Japonska, nebo Alizé Cornetové. Zkušená Francouzka loni v tomto dějišti ukončila neuvěřitelnou 37zápasovou neporazitelnost Igy Šwiatekové a v minulosti porazila Serenu Williamsovou.

For those who don’t know, Elena Rybakina’s idol as a child was Federer.



To this day, she says he’s still her inspiration on the court



Now she’s playing the first match of her Wimbledon title defense…



With Roger watching her in the Royal Box.



What a life. Be proud, Lena pic.twitter.com/j0OFWzadjk