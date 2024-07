Rybakinová ztratila na úvod Wimbledonu jen čtyři hry. Šwiateková porazila Keninovou

WIMBLEDON - Jelena Rybakinová (25) skrečovala předchozí zápas na generálce v Berlíně a nebylo jisté, zda bude na Wimbledon zcela připravená. Světová čtyřka ale v úvodním zápase předvedla přesvědčivý výkon, když porazila 6:3, 6:1 kvalifikantku Gabrielu Ruseovou (26), se kterou zvládla i druhý vzájemný duel. Reprezentantka Kazachstánu tak potvrdila, že v prvních kolech letos zásadně neprohrává. Postupuje také světová jednička Iga Šwiateková (23), která přehrála další grandslamovou šampionku Sofii Keninovou (25).

Rybakinová – Ruseová 6:3, 6:1

Předloňská šampionka Wimbledonu Jelena Rybakinová se od roku 2021 pokaždé dostala do druhého týdne turnaje. Její rychlá hra a výborný servis jsou na travnatém povrchu obrovskou zbraní, což ukázala i v prvním kole proti 152. hráčce světa Rumunce Gabriele Ruseové.

Světová čtyřka měla pomalejší vstup do zápasu, když začala ztraceným servisem a prohrávala 1:3. Od té chvíle však na kurtu začala dominovat. Získala devět her v řadě a snadno postoupila do druhého kola.

Statistiky zápasu (@ Livesport)

O postup mezi dvaatřicítku nejlepších se utká proti Němce Lauře Siegemundové.

Rybakinová prožívá letos výsledkově velmi dobrou sezonu, během které získala už čtyři velké tituly (Brisbane, Abú Zabí, Miami, Stuttgart) a drží se v TOP 5 světového žebříčku. Často ji ale trápí zdravotní potíže, kvůli kterým neobhajovala tituly na tisícovkách v Indian Wells a v Římě. Kvůli nemoci musela také skrečovat čtvrtfinálový zápas na jediné travnaté generálce v Berlíně.

Šwiateková – Keninová 6:3, 6:4

Iga Šwiateková potvrdila roli první nasazené a ve Wimbledonu zvládla úvodní zápas proti bývalé vítězce Australian Open Sofii Keninové. Polka zvítězila bez větších potíží 6:3, 6:4 za hodinu a dvacet minut hry a vzájemnou bilanci upravila na 3:0.

Vítězka letošního French Open před travnatým grandslamem nehrála žádný přípravný turnaj a dala přednost odpočinku po úspěšné antukové sezoně. Přípravu na nejslavnější tenisový turnaj však nezanedbala a připravovala se na tréninkových kurtech v All England Clubu.

The top seed advances in straight sets



A commanding performance from @iga_swiatek #Wimbledon pic.twitter.com/NcgLNXxyqj — Wimbledon (@Wimbledon) July 2, 2024

Polka v celém utkání ztratila servis pouze na začátku ve třetím gamu a od té chvíle byla na vlastním podání naprosto suverénní. Třikrát uspěla na returnu a po hodině a dvaceti minutách postoupila do druhého kola.

Nejlepším výsledkem Šwiatekové ve Wimbledonu je loňské čtvrtfinále.

Výsledky dvouhry žen ve Wimbledonu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.