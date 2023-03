Rybakinová zvládla odvetu za Melbourne. Sabalenkovou porazila na 5. pokus a ovládla Indian Wells

Jelena Rybakinová se loni ve Wimbledonu stala první grandslamovou vítězkou reprezentující Kazachstán a další milníky přepisuje i v této sezoně. Na Australian Open si zahrála druhé grandslamové finále a nyní v Indian Wells přetavila své první finále na turnaji WTA 1000 i v premiérový titul na akci této kategorie.



23letá Kazaška narozená v Moskvě v šesti zápasech ztratila jediný set ve čtvrtfinále s Karolínou Muchovou. Mj. porazila tři grandslamové šampionky včetně dvou nejlepších tenistek současnosti Polky Igy Šwiatekové a Aryny Sabalenkové, s níž si v dnešním finále poradila 7-6 6-4.



První set Rybakinová získala až po smazání manka brejku, odvrácení dvou setbolů, využití celkově šesté šance na ukončení sady a 80 minutách boje. Do druhého dějství vstoupila mnohem lépe, získala první dva gamy a po dvou brejcích za stavu 5-2 podávala vítězství. Pak sice znervózněla a prohrála 8 z 9 fiftýnů, na druhý pokus už však turnaj při svém servisu bez potíží uzavřela.

Indian Wells has a CHAMPION



What a week in #TennisParadise for Elena Rybakina! pic.twitter.com/zTZYiAHNPr