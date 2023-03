Sabalenková: Nikdy jsem tolik nenávisti v šatně nezažila. Já jsem nic neudělala

"Bylo to pro mě hodně těžké, protože jsem nikdy nezažívala tolik nenávisti v šatně," řekla Sabalenková agentuře Reuters před startem turnaje v Miami. "Na Instagramu se vždycky objeví spousta 'hejtrů', když prohrajete zápas, ale v kabině jsem tomu nikdy nečelila. Opravdu jsem měla problém zpracovat, že je tu tolik lidí, kteří mě bezdůvodně nenávidí. Já jsem nic neudělala," řekla letošní vítězka Australian Open.

Minulý týden Sabalenková došla do finále na turnaji v Indian Wells, v němž podlehla Jeleně Rybakinové z Kazachstánu. Před zápasem 3. kola se Sabalenkovou odstoupila z turnaje Ukrajinka Lesja Curenková, která uvedla, že ji po rozhovoru se šéfem WTA Stevem Simonem postihla panická ataka kvůli postoji tenisového světa k ruské invazi.

V minulém roce Sabalenková vedla podle svých slov "podivné rozhovory" s členy týmů některých hráček. "Bylo to opravdu těžké, ale teď už je to lepší," řekla čtyřiadvacetiletá rodačka z Minsku.

