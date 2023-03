Ukrajinku Curenkovou šokoval rozhovor s šéfem WTA o ruské invazi. Z Indian Wells odstoupila kvůli panické atace

"Důvodem mého odstoupení byla panická ataka. Oficiálně bude uvedeno 'osobní důvody', pravdou ale je, že jsem měla potíže s dýcháním a řekněme hysterický záchvat," uvedla Curenková podle agentury Reuters pro ukrajinská média.

Curenková uvedla, že ji rozhovor se Simonem o postoji tenisového světa k ruské invazi na Ukrajinu šokoval. "Řekl mi, že on osobně válku nepodporuje, ale pokud ji ruští a běloruští tenisté podporují, je to jen jejich osobní názor a názory jiných lidí bych si neměla tak brát," prohlásila Curenková.

Simon zároveň podle tenistky vyjádřil přesvědčení, že ruští i běloruští hráči nebudou chybět ani na olympijských hrách. "Když jsem se ho zeptala, jestli si uvědomuje, co mi říká v době aktivní fáze ruské vojenské agrese v mé vlasti, odpověděl, že ano a že je to jeho názor," dodala.

WTA v reakci pro Reuters zopakovala, že ruskou invazi odsuzuje. "Základním principem WTA ale zůstává, že tenisté se jako jednotlivci mohou účastnit profesionálních soutěží na základě svých výkonů a bez jakékoliv formy diskriminace a nejsou trestáni kvůli vládním rozhodnutím v jejich zemích," uvedla WTA v prohlášení.

Rozhovor se Simonem vedla Curenková už před zápasem druhého kola s Chorvatkou Donnou Vekičovou, kterou pak ve třech setech porazila. Dál už ale podle svých slov v turnaji pokračovat nemohla. "Opravdu doufám, že se mi povede tyhle všechny informace strávit a připravit se lépe na další turnaj," dodala.

Lesia Tsurenko told us she felt mentally bad for a few days and had a mental breakdown "after all the things I’ve heard. It was a panic attack, I had trouble breathing. A few days ago I had a conversation with Steve Simon, I was absolutely shocked by what I heard from him" pic.twitter.com/hZZJcNtWOA