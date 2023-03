Sabalenková odkládá antukový start. Z Charlestonu se kvůli zranění odhlásila

"Jsem smutná, že se musím odhlásit z Charlestonu. Při jednom ze zápasů v Miami jsem se zranila a potřebuji čas na odpočinek a rekonvalescenci," napsala Sabalenková. "Omlouvám se vedení turnaje a fanouškům. Těším se, až budu zase zpět a znovu si před vámi zase zahraji," doplnila.

Čtyřiadvacetiletá rodačka z Minsku vypadla v Miami ve čtvrtfinále, kde nečekaně podlehla Rumunce Soraně Cirsteaové dvakrát 4-6. Předtím vyřadila například Barboru Krejčíkovou nebo Marii Bouzkovou.

Sabalenková letos odehrála 23 zápasů s bilancí 20-3. Na Australian Open získala první grandslamový titul a také ovládla lednový turnaj v Adelaide, kde ve finále porazila Lindu Noskovou. Před turnajem v Miami se probojovala v březnu do finále v Indian Wells, ale nestačila v něm na Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu. Jednu ze tří proážek v tomto roce utrpěla s Barborou Krejčíkovou.

Sad to announce that I have to withdraw from Charleston! I picked up an injury during one of my matches in Miami and I need time to rest and heal. I’m so sorry to the tournament and the fans. I was really looking forward to being back and playing in front of you all! Saby