Sabalenková po kontroverzní bitvě pohlaví: Nechápu tu negativitu, žádný výprask to nebyl
Souboj pohlaví de facto bojoval s kritikou ihned od momentu, kdy bylo oznámeno, že se Sabalenková a Kyrgios utkají 28. prosince v Dubaji. Další kontroverzi přineslo rozhodnutí pořadatelů, že aktéři nebudou mít rovné podmínky na kurtu.
Mnozí tvrdili, že tento exhibiční zápas uškodí tenisu jako takovému, hlavně tomu ženskému. Aktuální světová jednička Sabalenková měla opačný názor a tvrdila, že tato událost naopak může ženskému tenisu jedině pomoct.
Kritika panovala i během včerejšího duelu a pokračuje také po jeho skončení. Běloruská hráčka se s ní rozhodně neztotožňuje. "Upřímně nechápu, jak někdo může na této události najít něco negativního. Konkrétně pro WTA se během ní ukázalo, že jsem hrála skvělý tenis. Nedostala jsem přece dva kanáry," uvedla po porážce 3:6, 3:6.
I přes hladkou porážku si Sabalenková trvá na svém. "Byl to zábavný zápas a skvělá bitva. Bylo to zajímavé a přineslo to tenisu nové fanoušky. Sledovaly nás legendy. Důležití lidé mi psali zprávy a přáli mi vítězství a říkali, že budou utkání sledovat."
Podle Sabalenkové by se mělo v takových exhibicích pokračovat a je otevřená tomu, že by se pokusila proti Kyrgiosovi o odvetu. "Myšlenkou je pomáhat našemu sportu růst a ukázat tenis z jiné stránky. Takové tenisové události mohou být zábava a mohli bychom je učinit tak důležitými jako grandslamové zápasy."
Sabalenková bitvu pohlaví prohrála
