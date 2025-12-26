Sabalenková přes zápasem s Kyrgiosem: Budu útočit, v tom je moje síla!

DNES, 12:30
Aryna Sabalenková (27) bude v nedělní tenisové exhibici s Australanem Nickem Kyrgiosem (30) hrát na menším kurtu. V tom světová jednička spatřuje značnou výhodu, jak dnes řekla novinářům.
Aryna Sabalenková a Nick Kyrgios před Bitvou pohlaví (@ FADEL SENNA / AFP / AFP / Profimedia)

V Dubaji se bude hrát na dva vítězné sety s upravenými pravidly, nestejně velké poloviny dvorce jsou podle agentury Reuters jedním z nich.

"Kurt bude kratší a Nick tudíž bude muset být opatrnější při úderech. A já budu útočit, v tom je moje síla," prohlásila běloruská tenistka.

Pořadatelé označili nedělní zápas jako "Souboj pohlaví". Název odkazuje na slavné utkání z roku 1973, v němž Billie Jean Kingová v Houstonu porazila 6:4, 6:3, 6:3 někdejšího grandslamového šampiona, pětapadesátiletého Bobbyho Riggse.

Podle obou dubajských aktérů je ale poselství jejich zápasu jiné. "Tehdy se ženy snažily bojovat za jiné věci. Teď už jsme dokázaly, že si rovnoprávné postavení zasloužíme," uvedla Sabalenková.

Kyrgios chce zápasem především vyzvat k užší spolupráci. "Je tady příliš mnoho rozdělení, příliš mnoho bojů a zatím jen málo týmové práce," konstatoval. "Ale tím samozřejmě neříkám, že nechci vyhrát," dodal před duelem v Coca-Cola Areně pro 17.000 diváků.

Sedmadvacetiletá Sabalenková má na kontě čtyři grandslamové tituly, třicetiletý Kyrgios si v roce 2022 zahrál finále Wimbledonu. V posledních letech ale někdejší třináctý tenista žebříčku ATP hrál kvůli zdravotním potížím jen sporadicky.

Pavel Novotný, ČTK
