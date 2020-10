Sabalenková smetla Azarenkovou a má 7. titul. V Ostravě vyhrála i čtyřhru

Aryna Sabalenková měla v Ostravě dvakrát namále. Hned ve svém úvodním duelu s šestnáctiletou Cori Gauffovou prohrála první set 1-6 a v rozhodující sadě musela dohánět manko dvou brejků.



V následném čtvrtfinále se Španělkou Sarou Sorribesovou prohrávala dokonce 0-6, 0-4 a dvakrát čelila brejkbolu. Vývoj však otočila ziskem dvanácti gamů a svou snahu nakonec přetavila v triumf.



V semifinále si dvaadvacetiletá Běloruska poradila s Američankou Jennifer Bradyovou a svůj nejlepší výkon si schovala do dnešního finále proti Viktorii Azarenkové. O osm let starší krajanku smetla 6-2 6-2 a ve třetím vzájemném duelu si připsala druhou výhru.



Finále bylo vyrovnané jen v úvodu. Od stavu 1-2 už dominovala Sabalenková, která hrála odvážněji a v první setu soupeřku přestřílela 16-4 na vítězné údery. První sadu vyhrála Sabalenková po zisku pěti gamů v řadě.



Ve druhém setu se Azarenková za stavu 1-2 nechala ošetřit. Po návratu na kurt působila malátně, oddychovala a pohybovala se pomalu. Utkání ale nevzdala, snažila se hrát riskantně na jeden úder a ještě prorazila Sabalenkové servis na 2-4. Zbylé dvě hry ale získala Sabalenková a třetí mečbol využila přímým bodem z podání.







"Mám za sebou skvělý týden, jsem nadšená," řekla Sabalenková, jež po mečbolu poslala polibek do nebe pro otce, který zemřel loni v listopadu ve 43 letech. "Gratuluji Viktorii a doufám, že ti bude už brzy lépe," řekla dvanáctá hráčka světa Azarenkové.



Sabalenková ve svém 11. finále získala 7. titul v kariéře (první v Evropě) a letos druhý. V únoru v Dauhá uspěla po finálové výhře nad Petrou Kvitovou. V Ostravě získala z dotace 528.500 dolarů šek na 50 tisíc dolarů, přes 1,14 milionu korun.



Sabalenková dnešní výhrou udržela naději na zakončení sezony v Top 10. Na posledním turnaji sezony v rakouském Linci, kde se bude hrát od 9. listopadu, k tomu potřebuje postoupit do finále.



Bývalá světová jednička Azarenková si dnes zahrála jubilejní čtyřicáté finále, ale svou sbírku trofejí nerozšířila. Tu poslední 21. slavila v srpnu na Western & Southern Open v New Yorku, kde získala první titul od roku 2016 a následné mateřské pauze. V hale triumfovala naposledy v Linci 2012.



"Chci všem poděkovat, i Aryně a Ostravě, za skvělý turnaj. Zdravím také svého syna Lea a zůstaňte všichni zdraví," řekla Azarenková při vyhlášení.



Sabalenková v Ostravě zkompletovala premiérový double

Sabalenková si navíc v Ostravě poprvé na jednom turnaji zahrála finále dvouhry i čtyřhry a také v ní nakonec dokráčela na vrchol a vybojovala premiérový double.



Společně s Belgičankou Elise Mertensovou ve finále porazily hladce 6-1 6-3 kanadsko-brazilskou dvojici Gabriela Dabrowská a Luisa Stefaniová a získaly čtvrtý společný titul. Ty předchozí zaznamenaly loni v Indian Wells, Miami a na US Open. Sabalenková jinou deblovou trofej nemá.



Turnaj J&T Banka Ostrava Open 2020 byl akcí kategorie Premier a v upraveném kalendáři WTA nahradil čínské dějiště Zhengzhou. V době zákazu sportování v Česku kvůli koronaviru dostal turnaj výjimku a konal se bez diváků.

• WTA PREMIER OSTRAVA •

Česko, tv. povrch / hala, 528.000 dolarů

nedělní výsledky (25. 10. 2020) • Dvouhra - finále • Sabalenková (3-Běl.) - Azarenková (4-Běl.) 6-2 6-2 • Čtyřhra - finále • Mertensová/Sabalenková (1-Belg./Běl.) - Dabrowská/Stefaniová (Kan.Braz.) 6-1 6-3