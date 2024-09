Sabalenková smetla olympijskou šampionku Zheng a počtvrté v řadě je v semifinále US Open

US OPEN - Aryna Sabalenková (26) prolétla na US Open do čtvrtého semifinále za sebou. Loňská finalistka porazila olympijskou šampionku z Paříže Qinwen Zheng (21) jasně 6:1, 6:2 a vyhrála i třetí vzájemný zápas. O postup do druhého finále za sebou se utká s domácí Američankou a nasazenou třináctkou Emmou Navarrovou (23).

Sabalenková je počtvrté v řadě v semifinále US Open. ( @ Profimedia / ČTK / imago sportfotodienst / Chryslene Caillaud / Panoramic )