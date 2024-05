Sabalenkovou čeká souboj ranařek s Ostapenkovou, bývalý šampion Zverev si zahraje s rozjetým Fritzem

V rámci středečního programu letošního ročníku Italian Open poznáme další účastníky semifinálových bojů. Aryna Sabalenková se ve čtvrtfinále střetne s Jelenou Ostapenkovou, která rovněž vyznává velmi agresivní tenis. Vítězka si zahraje s Viktorií Azarenkovou, nebo Danielle Collinsovou. Mužské čtvrtfinálové duely obstarají bývalý šampion Alexander Zverev s Taylorem Fritzem a Zhizhen Zhang s Alejandrem Tabilem.

Přehled toho nejzajímavějšího, středa 15. 5.

Čtvrtfinále žen

Ostapenková (9-Lot.) - Sabalenková (2-) | Center Court (13:00 SELČ)

Azarenková (24-) - Collinsová (13-USA) | Center Court (19:00 SELČ)



Čtvrtfinále mužů

Tabilo (29-Chile) - Zhizhen Zhang (Čína) | Center Court (15:00 SELČ)

Zverev (3-Něm.) - Fritz (11-USA) | Center Court (20:30 SELČ)

Ostapenková – Sabalenková | 13:00 SELČ

Jelena Ostapenková stejně jako její následující soupeřka přežila po cestě do čtvrtfinále dvě třísetové bitvy a také ona v osmifinále zvítězila až v tie-breaku rozhodujícího setu. Ve druhé i závěrečné sadě zlikvidovala manko brejku a 120. hráčku světa a kvalifikantku Rebeccu Šramkovou nakonec udolala 4:6, 6:4, 7:6.

Šestadvacetiletá Lotyška o kolo dříve absolvovala maraton s obranářkou Sarou Sorribesovou. Nepočítaje čtyřhru strávila na kurtech ve třech zápasech dohromady skoro sedm hodin. Světová desítka zaznamenala svou první sérii tří vítězství od triumfu na začátku února v Linci.

Bývalá šampionka French Open je ve čtvrtfinále ve Foro Italico už počtvrté (bilance 1:2). V letech 2018 (Maria Šarapovová) a 2021 (Karolína Plíšková) padla těsně ve třech setech, ovšem loni v tomto dějišti zvládla tři třísetové bitvy a probojovala se až do semifinálové fáze.

Vizitka Jeleny Ostapenkové. (@ Livesport)

Ostapenková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Linec, Adelaide (triumf)

Největší úspěchy na antuce: Řím (čtvrtfinále)

Bilance: 24:9

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 5:2

Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:1 (kariérní 21:32)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 7:3)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Ostapenková – Italian Open

Kariérní bilance: 15:8

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 1:2

Generálka: Stuttgart (1. kolo), Madrid (osmifinále)

Cesta turnajem: volný los, Potapovová (6:4, 6:2), Sorribesová (6:4, 5:7, 6:1), Šramková (4:6, 6:4, 7:6)

Aryna Sabalenková dohnala manko 0:2 v rozhodujícím setu, zlikvidovala tři mečboly a krátce po půlnoci přetlačila 4:6, 6:1, 7:6 dvojnásobnou šampionku této akce Elinu Svitolinovou. Světová dvojka se rvala o postup navzdory problému se zády dvě hodiny a 24 minut a čelila celkem 18 brejkbolovým hrozbám.

Po návratu na evropský kontinent odehrála 11 duelů a v devíti z nich musela do rozhodujícího setu, v Římě také s Katie Volynetsovou. Na předchozí antukové tisícovce v Madridu, kde obhajovala titul, zvládla čtyři třísetové bitvy, ale ve finále nevyužila tři mečboly a podlehla světové jedničce Ize Šwiatekové.

Na začátku antukového jara čekala na své první čtvrtfinále po úspěšné obhajobě triumfu na lednovém Australian Open. Mezi nejlepší osmičku ovšem prošla ve Stuttgartu, Madridu i Římě. Čtvrtfinále v italské metropoli absolvuje podruhé, předloni vypadla v semifinále se Šwiatekovou.

Vizitka Aryny Sabalenkové. (@ Livesport)

Sabalenková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (triumf); Madrid, Brisbane (finále)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (finále)

Bilance: 23:6

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 9:2

Bilance proti hráčkám TOP 10: 2:3 (kariérní 31:34)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 1:0 (kariérní 12:7)

Grandslamy: Australian Open (triumf)

Sabalenková – Italian Open

Kariérní bilance: 7:5

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 1:0

Generálka: Stuttgart (čtvrtfinále), Madrid (finále)

Cesta turnajem: volný los, Volynetsová (4:6, 6:3, 6:2), (32) Jastremská (6:4, 6:2), (16) Svitolinová (4:6, 6:1, 7:6)

Vzájemná bilance: Sabalenková vede 2:0. Poprvé se potkávají mimo betony, Běloruska měla navrch v Zhengzhou 2019 i loni v Dubaji. Šampionka posledních dvou ročníků Australian Open posbírala sedm skalpů TOP 10 na antuce, všechny v Madridu (vyšší nadmořská výška) a Stuttgartu (hala). Tedy v jiných podmínkách, než jaké jsou v Římě.

Tabilo – Zhizhen Zhang | 15:00 SELČ

Alejandro Tabilo po vydřeném vítězství dokázal navázat na senzační skalp světové jedničky Novaka Djokoviče z předchozího kola. Šestadvacetiletý Chilan v osmifinále po více než dvou hodinách boje a ve dvou tie-breacích udolal 18. muže pořadí Karena Chačanova.

Dosavadní průběh letošní sezony musí jednoznačně hodnotit jako nejlepší období v kariéře. Hned v lednu v Aucklandu slavil svůj první triumf na nejvyšším okruhu a životní formu si drží i v následujících měsících. Na nejvyšší tour několikrát zazářil už v minulosti, jenže vynikající fazóna mu nikdy dlouho nevydržela a z radaru zase zmizel.

V letošním roce má výbornou bilanci 24:9 a momentálně disponuje sedmizápasovou neporazitelností, která zahrnuje zhruba dva týdny starý triumf na antukovém challengeru ve Francii. V aktuální sezoně se v žebříčku vyšplhal už o více než 50 míst a čtvrtfinále na Masters v Římě by mu mělo zajistit debut v TOP 30 pořadí.

Před startem letošní sezony měl na kontě tři čtvrtfinálové účasti na nejvyšším okruhu. Letos se na této úrovni probojoval mezi osmičku nejlepších už počtvrté a v Aucklandu, Santiagu i Bukurešti prošel do semifinále. Ve středu nastoupí ke svému premiérovému čtvrtfinále na podnicích série Masters.

Vizitka Alejandra Tabila. (@ Livesport)

Tabilo – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (triumf)

Největší úspěchy na antuce: Santiago (finále)

Bilance: 24:9

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 14:6

Bilance proti hráčům TOP 50-100: 13:4 (kariérní 28:25)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Tabilo – Italian Open

Kariérní bilance: 3:0

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Monte Carlo (2. kolo), Bukurešť (semifinále), Madrid (1. kolo), Aix-en-Provence challenger (triumf)

Cesta turnajem: volný los, Hanfmann (6:3, 7:6), (1) Djokovič (6:2, 6:3), (16) Chačanov (7:6, 7:6)

Zhizhen Zhang loni prožil nejlepší sezonu kariéry a jeho nejlepším výsledkem byl senzační postup do čtvrtfinále v Madridu, kde se stal vůbec prvním čínským čtvrtfinalistou akcí Masters v historii. Letos však ve španělské metropoli nevyhrál ani jeden zápas a musel odjíždět pořádně zklamaný. Bodovou ztrátu ale vykompenzoval nyní na tisícovce v Římě.

Sedmadvacetiletý Číňan startuje ve Foro Italico podruhé, loni ztroskotal v prvním kole kvalifikace. Letos ovšem zvládl už čtyři utkání, a dokonce neztratil set. V posledních třech duelech vyřadil levoruké Adriana Mannarina, Bena Sheltona a Thiaga Monteira, což bude sloužit jako vynikající příprava na souboj s rozjetým Tabilem.

Ve čtvrtfinálových duelech na nejvyšším okruhu má nelichotivou bilanci 1:5. Jeden z pěti nezdarů zaregistroval na turnajích Masters, loni v Madridu nestačil ve dvou setech na Aslana Karaceva.

Vizitka Zhizhen Zhanga. (@ Livesport)

Zhizhen Zhang – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Marseille (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: Řím (čtvrtfinále)

Bilance: 12:13

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na antuce: 5:3

Bilance proti hráčům TOP 50: 6:6 (kariérní 20:20)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0:0 (kariérní 0:1)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Zhizhen Zhang – Italian Open

Kariérní bilance: 4:0

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024)

Loňský výsledek: kvalifikace

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Monte Carlo (2. kolo), Barcelona (1. kolo), Madrid (1. kolo)

Cesta turnajem: Galán (6:2, 7:5), (19) Mannarino (6:1, 6:3), (12) Shelton (6:2, 6:4), Monteiro (7:6, 6:3)

Vzájemná bilance: Zhang vede 1:0, v kvalifikaci Wimbledonu 2021 zvítězil ve dvou tie-breacích. Tabilo prožívá lepší sezonu, měl o něco těžší cestu do římského čtvrtfinále a půjde do zápasu jako kurzový favorit. Zhang ovšem rozhodně není bez šance a jeho postup by nebyl žádným překvapením.

Azarenková – Collinsová | 19:00 SELČ

Viktoria Azarenková v úvodních dvou zápasech dřela celkem pět hodin a 44 minut, jelikož proti Magdě Linetteové i Majar Šarífové ztratila tie-break. Mnohem rychlejší byla bývalá světová jednička v osmifinále s nasazenou pětkou Mariou Sakkariovou, za 78 minut zvítězila snadno 6:4, 6:1.

Do čtvrtfinále ve Foro Italico se 34letá Běloruska probojovala již posedmé v kariéře (bilance 2:4). Semifinalistka ročníku 2009 a finalistka z roku 2013 prohrála poslední dva čtvrtfinálové duely v tomto dějišti, konkrétně s Karolínou Plíškovou před pěti lety a Garbiňe Muguruzaovou o rok později.

Po semifinálové účasti na French Open 2013 nezvládla ani jedno z pěti antukových čtvrtfinále, naposledy neuspěla před pár týdny v Charlestonu proti Jessice Pegulaové. Napříč všemi povrchy byla od začátku sezony 2022 jen čtyřikrát v semifinálové fázi, letos ovšem už dvakrát.

Vizitka Viktorie Azarenkové. (@ Livesport)

Azarenková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami, Brisbane (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Charleston (čtvrtfinále)

Bilance: 20:8

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 6:2

Bilance proti hráčkám TOP 20: 5:5 (kariérní 143:123)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 1:1 (kariérní 24:11)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Azarenková – Italian Open

Kariérní bilance: 28:12

Nejlepší výsledek: finále (2013)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 2:4

Generálka: Madrid (3. kolo)

Cesta turnajem: volný los, Linetteová (6:7, 6:4, 6:3), Šarífová (6:2, 6:7, 6:3), (5) Sakkariová (6:4, 6:1)

Danielle Collinsová se poprvé a zároveň naposledy probila do čtvrtfinále římské tisícovky. A to bez jakýchkoli potíží, světová patnáctka si suverénně poradila s Annou Blinkovovou (6:4 skreč), nasazenou dvaadvacítkou Caroline Garciaovou (6:3, 6:3) i 161. hráčkou pořadí Irinou Beguovou (6:0, 6:3).

V Římě se v minulosti představila třikrát a vždy vyhrála maximálně jeden zápas hlavní soutěže. Bývalá finalistka Australian Open, která v letošní sezoně ukončí kariéru, je v posledních týdnech k nezastavení. Na tisícovce v Miami a na pětistovce v Charlestonu získala svůj třetí a čtvrtý titul.

Třicetiletá Američanka má od poloviny března vynikající bilanci 18:1, v tomto období prohrála pouze s obhájkyní titulu Arynou Sabalenkovou v Madridu ve třech setech. Bývalá světová sedmička absolvuje své první čtvrtfinále na klasické antuce od vystoupení v italském Palermu v roce 2021, kde slavila první triumf na nejvyšší tour.

Vizitka Danielle Collinsové. (@ Livesport)

Collinsová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Charleston, Miami (triumf)

Největší úspěchy na antuce: Charleston (triumf)

Bilance: 31:8

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na antuce: 11:1

Bilance proti hráčkám TOP 30: 11:5 (kariérní 40:50)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 1:1 (kariérní 2:3)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Collinsová – Italian Open

Kariérní bilance: 6:3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Madrid (osmifinále)

Cesta turnajem: volný los, Blinkovová (6:4 skreč), (22) Garciaová (6:3, 6:3), Beguová (6:0, 6:3)

Vzájemná bilance: 1:1. Collinsová postoupila dál po skreči v San José 2018 (Azarenková vedla 7:6, 0:3), ovšem o rok později v Acapulcu schytala výprask 1:6, 2:6. Američanka vstoupí do utkání jako favoritka a má velkou šanci poprvé od Australian Open 2022 postoupit do semifinále mimo domácí půdu.

Zverev – Fritz | 20:30 SELČ

Alexander Zverev byl už na začátku turnaje mezi největšími favority na triumf a jeho šance po vyřazení obhájce titulu Daniila Medveděva ještě vzrostly. V minulosti se totiž proti svému neoblíbenému ruskému rivalovi často trápil a loni s ním právě na Masters v Římě vypadl.

Sedmadvacetiletý Němec je v tuto chvíli dokonce asi největším favoritem, protože má v tomto dějišti ze všech čtvrtfinalistů nejlepší historii a na kontě 10 finále a pět titulů z podniků Masters. Ve středu nastoupí ke svému již 28. čtvrtfinále na prestižních tisícovkách, z aktivních hráčů jich více posbírali pouze Novak Djokovič a Rafael Nadal.

Ve čtvrtfinálových duelech na Masters má solidní bilanci 17:10. Naposledy v této fázi proti někomu figurujícímu mimo TOP 10 žebříčku neuspěl v Indian Wells 2021, a to právě proti Fritzovi. Tehdy sice získal úvodní set, ale dovolil domácí naději srovnat skóre a v rozhodujícím dějství zahodil hromadu šancí.

Po cestě do čtvrtfinále ve Foro Italico neztratil jediný set. Měl však na papíře velmi snadný los, jelikož ani jeden z jeho tří protivníků nemá s akcemi Masters moc zkušeností. V předchozích kolech si poradil s Aleksandarem Vukicem, Lucianem Darderim a Nunem Borgesem.

Vizitka Alexandera Zvereva. (@ Livesport)

Zverev – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami, Los Cabos, Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Mnichov (čtvrtfinále)

Bilance: 25:9

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 7:3

Bilance proti hráčům TOP 20: 5:5 (kariérní 91:92)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 1:1 (kariérní 17:10)

Grandslamy: Australian Open (semifinále)

Zverev – Italian Open

Kariérní bilance: 21:6

Nejlepší výsledek: triumf (2017)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 3:1

Generálka: Monte Carlo (osmifinále), Mnichov (čtvrtfinále), Madrid (osmifinále)

Cesta turnajem: volný los, Vukic (6:0, 6:4), Darderi (7:6, 6:2), Borges (6:2, 7:5)

Taylor Fritz narazil v osmifinále na nebezpečného Grigora Dimitrova a bulharskou jedničku i díky skvělé formě z posledních týdnů zdolal ve třech setech. V utkání odvrátil všech 11 brejkbolů, nicméně druhou sadu v dramatickém tie-breaku ztratil. Nezdarem se však nenechal rozhodit a v posledním setu naprosto dominoval, ačkoli je antuka jeho nejslabším povrchem (6:2, 6:7, 6:1).

Američané nemají obecně antukové dvorce příliš v oblibě a 26letý rodák ze San Diega není výjimkou. Od začátku loňské sezony se ovšem na nejpomalejším povrchu zlepšuje. Loni prožil nejlepší sezonu, co se antukových výsledků týče (bilance 11:6), a letos zatím na oranžové drti zvládl 10 ze 13 duelů.

V úterý přepsal historii, jelikož jako první Američan postoupil do čtvrtfinále všech tří antukových podniků Masters. Zatímco v Monte Carlu 2022 v této fázi nestačil na Alejandra Davidoviche, v Monte Carlu 2023 porazil Stefanose Tsitsipase a před dvěma týdny v Madridu si poradil s Franciscem Cerúndolem.

Vizitka Taylora Fritze. (@ Livesport)

Fritz – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Delray Beach (triumf)

Největší úspěchy na antuce: Mnichov (finále)

Bilance: 22:8

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 10:3

Bilance proti hráčům TOP 10: 3:3 (kariérní 21:36)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 1:0 (kariérní 4:6)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Fritz – Italian Open

Kariérní bilance: 5:4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Monte Carlo (1. kolo), Mnichov (finále), Madrid (semifinále)

Cesta turnajem: volný los, Fognini (6:3, 6:4), (24) Korda (6:3, 6:4), (8) Dimitrov (6:2, 6:7, 6:1)

Vzájemná bilance: Zverev vede 4:3. Nejlepší Němec v žebříčku ATP je ve všech směrech o něco lepším tenistou a očekává se, že bude slavit postup do semifinále. Aktuálně pátý hráč světa by tak měl pokračovat ve svém útoku na druhý triumf v římském dějišti (2017).

Středeční program

CENTER COURT (od 13:00 SELČ)

1. Ostapenková (9-Lot.) - Sabalenková (2-)

2. Tabilo (29-Chile) - Zhizhen Zhang (Čína) / nejdříve v 15:00 SELČ

3. Azarenková (24-) - Collinsová (13-USA) / nejdříve v 19:00 SELČ

4. Zverev (3-Něm.) - Fritz (11-USA) / nejdříve ve 20:30 SELČ



PIETRANGELI (od 10:00 SELČ)

1. junioři

2. junioři

3. Siniaková/Townsendová (5-ČR/USA) - Gauffová/Routliffeová (3-USA/N. Zél.) / nejdříve ve 14:00 SELČ

