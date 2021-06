Šafářová: Nasťu ani Báru jsem ve finále nečekala. Ale hrajou krásně

"Je to hezký. Sleduju to z povzdálí a pěkně se to vyvinulo," usmála se Šafářová v telefonickém rozhovoru pro ČTK. "Musím přiznat, že mě Nasťa i Bára účastí ve finále překvapily. Asi bych to před turnajem netipla, ale hrajou krásně. Bojujou a hezky se na to dívá," uvedla.

Tipovat vítězku sobotního finále dvouhry raději nechtěla. Odhaduje, že zápas bude velice otevřený. "Obě mají velkou šanci na vítězství. Obě jsou v grandslamovém finále poprvé, mají to stejné a bude záležet, kdo to líp zvládne psychicky. Kdo si pro to víc půjde."

Šafářová sledovala dramatické semifinále Krejčíkové proti Řekyni Marii Sakkariové a ocenila taktické vedení zápasu. "Musím říct, že Bára to zvládla skvěle, pečlivě to dodržovala. Velmi dobře měnila rytmus hry a dobře se hýbala. Hlavně pořád držela emoce na uzdě a nenechala se ničím rozhodit a zvratů v tom zápase bylo spousta," řekla bývalá světová pětka dvouhry.

Dobrá strategie zápasu bude důležitá i ve finále proti Pavljučenkovové. "Bára ji bude muset zkusit rozhodit z rytmu, dostat trošku do pohybu, aby byla ve hře a Nasťa jí to nepozabíjela," řekla Šafářová. Poukázala na fakt, že Ruska hraje agresivně na vítězné míče. "Na velký riziko. Když jí to padá, tak se s ní hraje blbě, to je jako s Péťou Kvitovou," doplnila Šafářová.

Pavljučenkovovou Šafářová moc dobře zná. Hrávaly spolu čtyřhru, dva turnaje vyhrály (Charleston 2012 a Madrid 2013) a na závěr kariéry české hráčky ještě došly ve Stuttgartu 2019 do finále. Loni Šafářová vypomohla Rusce na turnaji v Praze a dělala trenérku v záskoku.

"Nasťa byla jednou z nejlepších juniorek, byla vždycky hodně dobrá, ale na to, jaké měla prognózy, tak se mezi úplně nejlepší na vrchol nedostala, Teďka na sobě hodně makala a zaslouží si to," řekla Šafářová o své kamarádce. "Je správně střelená, je živel, ale fajn holka a bojovnice. Řekla bych, že to je taková zarputilá Ruska," charakterizovala Pavljučenkovovou.

Krejčíková si zahraje finále dvouhry i čtyřhry stejně jako právě Šafářová, která před šesti lety nakonec získala deblový titul. "Pamatuju si, jaké to bylo obrovské psychické i fyzické vypětí," vzpomínala Šafářová a ocenila fyzický fond Krejčíkové, která hrála i smíšenou čtyřhru. "Musí na tom být hodně dobře. Je to rozhodně výjimečný. Snad bude mít na finále dost sil."

I ve finále čtyřhry bude mít Šafářová dilema komu fandit. Proti Krejčíkové s Kateřinou Siniakovou totiž bude hrát Matteková-Sandsová. "Po všech operacích a všem, čím si prošla, je přeci jen v jejím věku krásný úspěch, že se zase probojovala do finále," řekla Šafářová. "Máme tam krásný zážitky," dodala při vzpomínce na pařížské triumfy s Američankou z let 2015 a 2017. S Mattekovou-Sandsovou navíc uspěly dvakrát i na Australian Open a jednou na US Open.