Šafářová si po letech úspěšně vyzkoušela ostrý zápas, v Remeši přehrála Bartashevichovou

Lucie Šafářová v pondělí všechny překvapila, když se objevila v hlavní soutěži turnaje ITF s dotací 25 tisíc amerických dolarů ve francouzské Remeši. O několik hodin později ale své největší příznivce asi zklamala, protože oznámila, že se nejedná o plnohodnotný návrat na kurty. Bývalá světová pětka a finalistka French Open doprovází na okruhu své dvě neteře a divokou kartu od pořadatelů využila jako přípravu na blížící se silně obsazený veteránský turnaj v Lucemburku.

První ostrý zápas po více než čtyřech letech, singl dokonce hrála naposledy v Québecu v září 2018, bývalé deblové světové jedničce vyšel. V prvním kole přetlačila po obratu a dvou a půl hodinách boje domácí teenagerku Yaroslavu Bartashevichovou figurující na 782. místě pořadí.

Our 2015 Roland-Garros singles runner-up and 2x doubles champion, Lucie Safarova, is making her singles return, for her first match since 2018 pic.twitter.com/3JBPU3ekTD