Sakkariová ve Washingtonu zlomila semifinálové nezdary a zahraje si o druhý titul

Maria Sakkariová je už čtyři roky členkou TOP 30, od září 2021 stabilní hráčkou TOP 10 a několik týdnů ve světovém žebříčku strávila na 3. místě.

Přesto má na kontě jediný titul a to ještě z podniku nejnižší kategorie WTA 250. Osmadvacetiletá Řekyně totiž často nezvládá víkendová vyvrcholení turnajů.

A že má ze semifinálových či finálových duelů psychický blok málem potvrdila i dnes ve Washingtonu. Proti domácí nasazené jedničce Jessice Pegulaové předváděla skvělý tenis a vedla 6:3, 4:1 a 30:0 při svém podání, než se rychle se přibližujícího vítězství 'zalekla' a předvedla nečekaný zkrat.

Nerves of steel ⚡️@mariasakkari prevails over Pegula, 6-3, 4-6, 6-2 to make the Washington, DC final! #MubadalaCitiDcOpen pic.twitter.com/235uRWzPR9