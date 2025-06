Šalková ovládla podnik v Záhřebu, slaví svůj sedmý turnajový triumf

ITF ZÁHŘEB - Cenný úspěch si na turnaji ITF W75 v chorvatském Záhřebu připsala Dominika Šalková (20). Ve finálovém souboji si poradila s domácí tenistkou Tarou Wuerthovou (22) po setech 2:6, 6:3 a 6:3 a získala tak svůj sedmý titul na okruhu ITF.

Wuerthová - Šalková 6:2, 3:6, 3:6

Jen o jediný set přišla Dominika Šalková až do finálového zápasu s Chorvatkou Tarou Wuerthovou. Stalo se tak hned v prvním kole, kde jí utkání vzdala Ukrajinka Strachovová za stavu 6:4 a 1:5 ze svého pohledu.



Její soupeřka Wuerthová musela o postup hned ve dvou případech bojovat v rozhodující třetí sadě. Se Šalkovou se až do dnešního finálového duelu utkala dvakrát – bilance byla vyrovnaná 1:1. Naposledy se obě hráčky potkaly v listopadu loňského roku, kdy se v Trnavě z vítězství radovala dvacetiletá Češka.



Do třetího vzájemného utkání však vstoupila mnohem lépe Wuerthová. Šalková si v úvodních třech gemech nedokázala ani jednou udržet podání a rychle tak nabrala prakticky neřešitelné manko 1:5. Úvodní sadu si již domácí tenistka nenechala utéct a za 31 minut ji získala poměrem 6:2.

V úvodu druhého setu si nejprve obě hráčky vzájemně prorazily podání, klíčový moment ale přišel za stavu 3:2 pro Šalkovou, která podruhé ve druhé sadě uspěla na returnu. Sama už žádnou šanci soupeřce nedala a po výsledku 6:3 poslala zápas do rozhodujícího dějství.



V něm si obě tenistky držely svá podání až do stavu 3:3, kdy o něj jako první přišla Wuerthová. Šalková v následné hře sice nabídla soupeřce brejkbol, nebezpečí však zažehnala a dostala se do nadějného vedení 5:3.



Chorvatka přišla o poslední zbytky naděje v následujícím gamu, kdy znovu neudržela svůj servis. Po dvou hodinách hry se tak z vítězství 2:6, 6:3 a 6:3 raduje Šalková.



Šalková se díky triumfu ze současného 193. místa, ze kterého do turnaje vstupovala, posune zhruba o 18 příček výše. Jejím životním maximem tak nadále zůstává 129. místo na žebříčku WTA.

Výsledky turnaje ITF v Záhřebu