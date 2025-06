Šalková je po více než roce ve finále. V Záhřebu neztratila set

11:39

Kvitová během kariéry zažila obrovské úspěchy i napadení

Petra Kvitová už za několik týdnů ukončí svou velmi úspěšnou kariéru. Ve čtvrtek informovala na sociálních sítích, že US Open bude jejím posledním profesionálním turnajem. Co všechno během 19 let na ženském okruhu dokázala a jaká úskalí musela zvládnout? Díky svému příběhu je inspirací pro stovky, tisíce a možná miliony dívek a žen. Více informací najdete v článku.