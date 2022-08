Samsonovová ve Washingtonu porazila Kanepiovou a má druhý titul

Ljudmila Samsonovová v dubnu ve Stuttgartu porazila Karolínu Plíškovou a tři hodiny trápila suverénní Igu Šwiatekovou. Od té doby se jí ale přestalo dařit a z devíti zápasů vyhrála jediný.



Tento týden ve Washingtonu ale ožila a vyhrála všech pět duelů. Ve čtvrtfinále zastavila vítězku loňského US Open Emmu Raducanuovou a v dnešním finále si poradila i s Kaiou Kanepiovou. O 14 let starší Estonku zdolala po obratu 4-6 6-3 6-3.



23letá rodačka z Oleněgorsku Samsonovová hrála finále podruhé a opět v něm zvítězila. Poprvé slavila loni na trávě v Berlíně.



37letá Kanepiová byla ve finále podesáté v kariéře a teprve podruhé za posledních devět let. Pátý titul a první od roku 2013 ale nezískala.



Obě se nyní přesunou do Toronta. Samsonovová se jako 60. hráčka světa do hlavní soutěže dvouhry nevešla a startovat tak bude jen ve čtyřhře. Kanepiová, které v žebříčku patří 37. místo, v prvním kole vyzve Japonku Naomi Ósakaovou.





• WTA 250 WASHINGTON •

USA, tv. povrch, 251.750 dolarů

nedělní výsledky (07. 08. 2022) • Dvouhra - finále • Samsonovová (Rus.) - Kanepiová (6-Est.) 4-6 6-3 6-3 • Čtyřhra - finále • Pegulaová/Routliffeová (1-USA/N. Zél.) - Kalinská/McNallyová (4-Rus./USA) 6-3 5-7 12-10