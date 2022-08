Samsonovová zůstává před US Open neporažená. O titul z Clevelandu se utká se Sasnovičovou

Ljudmila Samsonovová v dubnu ve Stuttgartu porazila Karolínu Plíškovou a tři hodiny trápila suverénní Igu Šwiatekovou. Od té doby se jí ale přestalo dařit a z osmi zápasů vyhrála jediný.



Po návratu na beton ale ožila a v přípravě na US Open ještě neprohrála. Tři týdny po triumfu ve Washingtonu se do finále dostala i na dalším podniku WTA 250 v Clevelandu, kde ještě neztratila ani set.



V semifinále 23letá rodačka z Oleněgorsku smetla 6-1 6-2 domácí Bernardu Peraovou, která z posledních 21 zápasů prohrála teprve podruhé.



Samsonovová tak prodloužila svou neporazitelnost na devět utkání a potřetí v kariéře postoupila do finále. Dosud v něm neprohrála, první titul slavila loni na trávě v Berlíně.



O třetí trofej pro vítězku turnaje WTA si 45. hráčka světa Samsonovová, jež bude příští týden na US Open první soupeřkou české teenagerky Sáry Bejlek, zahraje s Aliaksandrou Sasnovičovou (h2h 0-0).



28letá Běloruska v semifinále udolala po téměř třech hodinách boje 6-7 7-5 6-3 Francouzku Alizé Cornetovou, přestože soupeřka ve druhém setu podávala na vítězství.



Sasnovičová se do finále turnaje WTA prodrala počtvrté v kariéře a opět na tvrdém povrchu. Pokud vybojuje premiérový titul, posune se na 29. místo světového žebříčku a o jednu příčku překoná své maximum.





• WTA 250 CLEVELAND •

USA / Ohio, tv. povrch, 251.750 dolarů

páteční výsledky (26. 08. 2022) • Dvouhra - semifinále • Sasnovičová (7) - Cornetová (8-Fr.) 6-7(5) 7-5 6-3 Samsonovová (-) - Peraová (USA) 6-1 6-2