Šance vyhrát Masters, která se nemusí opakovat. Menšík a Lehečka ale nemají formu

DNES, 13:00
Previews 15
Velká šance pro všechny. Tak by se dal shrnout letošní ročník kanadského Masters, jelikož na turnaji nebudou startovat Jannik Sinner, Carlos Alcaraz ani Novak Djokovič. To představuje příležitost i pro členy TOP 20 žebříčku Jiřího Lehečku a Jakuba Menšíka. Oba elitní čeští tenisté však dorazili do Kanady po zklamání a bez formy.
Profily hráčů
Kopřiva Vít
Lehečka Jiří
Menšík Jakub
Jakub Menšík neměl dobrý vstup do US Open Series (© THOMAS SAMSON / AFP)

Lehečka i Menšík zaznamenali hodně nepovedený vstup do další části sezony a ani jeden z nich nedokázal na úvod US Open Series překročit úvodní kola. Lehečka skončil v Mexiku coby nasazená jednička a pod vedením nového trenéra hned na úvodním soupeři Colemanovi Wongovi a Menšík ztroskotal na raketě Brandona Nakashimy, přičemž potíže měl už s outsiderem Trevorem Svajdou.

Ani jeden z nich výkonnostně a výsledkově nepřesvědčil, nicméně teď se otevírá velká šance na kanadském Masters. V Montrealu totiž nestartují Sinner, Alcaraz ani Djokovič a taková příležitost na tak prestižní titul se nemusí pro zbytek hracího pole dlouho opakovat.

Dokážou absence tří největších hvězd na mužském tenisovém okruhu využít právě Lehečka s Menšíkem? Pojďme se podrobněji podívat na jejich los v kanadské metropoli...

Menšíkovi se přestalo dařit po semifinále na French Open, kde dosáhl na životní výsledek na grandslamech. Od té doby hrál tři turnaje a zapsal pouhá dvě vítězství. To by se mohlo změnit v Kanadě, kde má velmi příznivý los, protože všichni jeho potenciální soupeři až do semifinále na tom rovněž nejsou dobře.

Po volném losu v prvním kole začne proti Adrianovi Mannarinovi, nebo kvalifikantovi. Třetí kolo by mohlo nabídnout souboj s Karenem Chačanovem, který nemá formu, nebo Jackem Draperem, jehož neustále trápí problematické zranění levé paže. V osmifinále by mohl čekat v poslední době nevýrazný Daniil Medveděv.

Také čtvrtfinále představuje šanci na úspěch. Obhájce titulu Ben Shelton, Casper Ruud, Zizou Bergs ani Joao Fonseca totiž rozhodně nejsou v tuto chvíli nepřekonatelnými překážkami. První vážnější hrozba číhá v semifinále, do kterého se může dostat nasazená jednička a grandslamový šampion Alexander Zverev.

Lehečka je v opačné polovině pavouka, takže jeho šance na postup do finále je možná ještě větší než u Menšíka. Ani on nemá po cestě do semifinále žádného soupeře, u kterého byste si řekli, že ho nemůže porazit. Na druhou stranu ani jeho los samozřejmě není vůbec snadný.

Jeho úvodním protivníkem bude krajan Vít Kopřiva, nebo domácí divoká karta Alexis Galarneau. Prvním nasazeným soupeřem může být nebezpečně rozjetý Alexander Blockx a pravděpodobně ještě větší hrozbu představuje osmifinále s vycházející hvězdou Rafaelem Jódarem, nebo Lorenzem Musettim.

Pokud by Lehečka prošel do čtvrtfinále, zajímavě by se mu otevřela cesta do souboje o titul. Nasazená trojka Alex de Minaur v poslední době postrádá formu i sebevědomí, Arthur Fils i Valentin Vacherot se vrací po zranění a do semifinále se nabízí Flavio Cobolli, Andrej Rubljov a Félix Auger-Aliassime.

Přehled turnaje ATP Masters 1000 v Montrealu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

15
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Tomas_Smid_fan
01.08.2026 13:02
pokud ladí formu na USO, pak je vše v pořádku
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pantera1
01.08.2026 13:07
No mám obavy, že můžou ladit jak chcou, ale poslední dobou je to bída. Holky je drtí na všech frontách. Už by to chtělo lepší výsledky. Obvzlášť ten Kuba, pořád se po Majami hledá, nemůžu si pomoct. A to už se teď nebudeme vymlouvat na věk .
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Saulnier
01.08.2026 13:28
na RG už bol celkom nájdený
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pantera1
01.08.2026 13:47
Tam to vypadalo nadějně, ale teď když jsem ho viděla hrát, tak teda žádnej oheň to nebyl. Uvidíme, jak se mu bude dařit na amerických betonech. Ale tak nějak jsem čekala, že třeba vyhraje nějakou tu dvěstěpadesátečku, budu skromná . A zatím teda ani náznak. Určitě nechci, aby byl hráč jednoho titulu, tak proč mi to u něho pořád naskakuje .
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tenisman1233
01.08.2026 13:48
Neboj ,už má 2 tituly
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pantera1
01.08.2026 13:52
To mi teda trestuhodně uniklo, ale jo už se mi vybavuje jaro, vyhrál i Jirka, že. To se hluboce omlouvám to jsem teda vymňoukla .
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tenisman1233
01.08.2026 13:54
Kuba vyhrál v lednu Auckland a ve stejném týdnu vyhrál Macháč Adelaide.
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pantera1
01.08.2026 14:02
No vidíš, já mám děravou hlavu. Ty data mi dělaj problémy. Vlastně jsme si medili, jak ta sezóna dobře začala. Ale na to jste tady vy hoši. Vy to všechno máte v malíčku. Ale nechápu, jak jsem na to mohla zapomenout .
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frenkie57
01.08.2026 14:10
To dělá ten cukr, je to toxin. Bacha na to přimlsávání v cukrošce!
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pantera1
01.08.2026 14:18
já vím. No co. Já ty data a technický informace v hlavě fakt nenosím. Zeptáš se mě za měsíc na zápas a vím max kdo vyhrál a to ještě ne vždycky . Hele teď po třičtvrtě roce jsem se nabažila a už jsem docela imunní, sladkýmu se vyhýbám. Občas si dám chlebíček, tam prostě neodolám. Děláme svůj pařižák a je strašně dobrej. Stačí mi jen namazaná veka. Tady jsem v pastí . Ale jinak. Po vzoru Noleho pěkně asketicky .
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Saulnier
01.08.2026 14:23
trochu si myslím, že je to aj o tom, na akom turnaji hrá a proti komu ... v zápasoch, kde je papierový favorit sa veľakrát trápi (dalo by sa menovať viac zápasov), pred časom vyhorel v Prostějově ... možno sa vie dostatočne namotivovať len na tie najväčšie turnaje a na súperov považovaných v danom zápase za favoritov
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pantera1
01.08.2026 14:26
Jj, to se o něm říká, tak teď se může za louží předvést. Třeba překvapí. Že by zase zápas s Noldou? Ten si naštěstí pamatuju .
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Saulnier
01.08.2026 14:35
alebo s niekým z jeho rovesníkov typu: Tien, Fonseca, Jodar a spol., o ktorých sa síce hovorí viac ako o ňom, ale titul masters ešte nemajú
aj Zverev, Fritz, Rublev, Medvedev, De Minaur a spol. by mohli byť dobrou motiváciou na dotiahnutie významného zápasu do konca, ktovie, možno už najbližšie v Kanade
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Tomas_Smid_fan
01.08.2026 15:10
tak ho musí namotivovat Josefa
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Saulnier
01.08.2026 15:11
na kurte?
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