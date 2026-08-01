Šance vyhrát Masters, která se nemusí opakovat. Menšík a Lehečka ale nemají formu
Lehečka i Menšík zaznamenali hodně nepovedený vstup do další části sezony a ani jeden z nich nedokázal na úvod US Open Series překročit úvodní kola. Lehečka skončil v Mexiku coby nasazená jednička a pod vedením nového trenéra hned na úvodním soupeři Colemanovi Wongovi a Menšík ztroskotal na raketě Brandona Nakashimy, přičemž potíže měl už s outsiderem Trevorem Svajdou.
Ani jeden z nich výkonnostně a výsledkově nepřesvědčil, nicméně teď se otevírá velká šance na kanadském Masters. V Montrealu totiž nestartují Sinner, Alcaraz ani Djokovič a taková příležitost na tak prestižní titul se nemusí pro zbytek hracího pole dlouho opakovat.
Dokážou absence tří největších hvězd na mužském tenisovém okruhu využít právě Lehečka s Menšíkem? Pojďme se podrobněji podívat na jejich los v kanadské metropoli...
Menšíkovi se přestalo dařit po semifinále na French Open, kde dosáhl na životní výsledek na grandslamech. Od té doby hrál tři turnaje a zapsal pouhá dvě vítězství. To by se mohlo změnit v Kanadě, kde má velmi příznivý los, protože všichni jeho potenciální soupeři až do semifinále na tom rovněž nejsou dobře.
Po volném losu v prvním kole začne proti Adrianovi Mannarinovi, nebo kvalifikantovi. Třetí kolo by mohlo nabídnout souboj s Karenem Chačanovem, který nemá formu, nebo Jackem Draperem, jehož neustále trápí problematické zranění levé paže. V osmifinále by mohl čekat v poslední době nevýrazný Daniil Medveděv.
Také čtvrtfinále představuje šanci na úspěch. Obhájce titulu Ben Shelton, Casper Ruud, Zizou Bergs ani Joao Fonseca totiž rozhodně nejsou v tuto chvíli nepřekonatelnými překážkami. První vážnější hrozba číhá v semifinále, do kterého se může dostat nasazená jednička a grandslamový šampion Alexander Zverev.
Lehečka je v opačné polovině pavouka, takže jeho šance na postup do finále je možná ještě větší než u Menšíka. Ani on nemá po cestě do semifinále žádného soupeře, u kterého byste si řekli, že ho nemůže porazit. Na druhou stranu ani jeho los samozřejmě není vůbec snadný.
Jeho úvodním protivníkem bude krajan Vít Kopřiva, nebo domácí divoká karta Alexis Galarneau. Prvním nasazeným soupeřem může být nebezpečně rozjetý Alexander Blockx a pravděpodobně ještě větší hrozbu představuje osmifinále s vycházející hvězdou Rafaelem Jódarem, nebo Lorenzem Musettim.
Pokud by Lehečka prošel do čtvrtfinále, zajímavě by se mu otevřela cesta do souboje o titul. Nasazená trojka Alex de Minaur v poslední době postrádá formu i sebevědomí, Arthur Fils i Valentin Vacherot se vrací po zranění a do semifinále se nabízí Flavio Cobolli, Andrej Rubljov a Félix Auger-Aliassime.
Přehled turnaje ATP Masters 1000 v Montrealu
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aj Zverev, Fritz, Rublev, Medvedev, De Minaur a spol. by mohli byť dobrou motiváciou na dotiahnutie významného zápasu do konca, ktovie, možno už najbližšie v Kanade