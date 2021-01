Sandgren i přes pozitivní test odletěl do Melbourne. Australian Open rychle upravilo podmínky

Stát Victoria spolu s vedením Australian Open kvůli pandemii koronaviru stanovil pro letošní australské léto velmi přísné podmínky. Účastníci úvodního grandslamu sezony, jehož start byl z lednového termínu posunut až na 8. února, a přípravných turnajů, které odstartují v poslední lednový den, příletí zhruba 15 speciály do Melbourne. Pak je čeká povinná 14denní karanténa, během níž budou moct pouze trénovat, jinak čas stráví v hotelové bublině.

Před nástupem do letadla byli všichni tenisté včetně svých doprovodů i rozhodčí povinně testováni. A americký tenista Tennys Sandgren na sociálních sítích uvedl, že výsledek jeho testu byl pozitivní. "Měl jsem pozitivní test na Den díkůvzdání a taky teď v pondělí. Aspoň mi pořád zůstanou body," narážel na fakt, že i kdyby letošní Australian Open nehrál, body z loňska se mu neodečtou.

Covid positive over thanksgiving

Covid positive on monday



Yet pcr tests are the “gold standard”?



Atleast I get to keep my points — Tennys Sandgren (@TennysSandgren) January 13, 2021

Vypadalo to, že se Sandgren kvůli přísným podmínkám do letadla z Los Angeles do Melbourne nedostane a o australské turnaje přijde. Asi o hodinu později ale šokoval tím, že je na cestě. "Počkejte, vypadá to, že i 15 minut poté, co mělo letadlo odletět, se mě snaží dostat na palubu... pořád nemám zkontrolovaná zavazadla (smích). Wow, jsem v letadle. Craig Tiley (ředitel Australian Open a australské tenisové federace) je kouzelník."

Wow I’m on the plane



Maybe I just held my breath too long..



Craig Tiley is a wizard — Tennys Sandgren (@TennysSandgren) January 14, 2021

Vedení úvodního grandslamu sezony se následně k situaci vyjádřilo. "Kdokoli, kdo cestuje na Australian Open a měl pozitivní test, musí poskytnout další a velmi detailní informace o svém zdravotním stavu, aby bylo prokázáno, že se z nemoci zotavil, není infekční a neohrožuje společnost. V případě Tennyse Sandgrena, který přiznal pozitivní test z listopadu, muselo dojít k přezkoumání. Zdravotnické orgány státu Victoria rozhodly, že může do Melbourne odletět."

O tom, že by mohl do "melbournské bubliny" cestovat i někdo, kdo se z koronaviru zotavil, není infekční a neohrožuje společnost, však nebyla v původních podmínkách žádná zmínka. Sangren poté na Twitteru ještě napsal, že byl v listopadu skutečně nemocný, ale teď se cítí naprosto zdravý a není infekční.