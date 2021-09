Sandgren po zásahu do rozkroku trefil na turnaji sudího a byl diskvalifikován

Sandgren vyhrál úvodní hru zápasu při soupeřově podání, ale svůj první game na servisu už nedohrál. Záběry z kurtu incident přesně nezachytily, aktuálně 103. hráč světového žebříčku ale později na Twitteru potvrdil, že byl diskvalifikován za nastřelení rozhodčího poté, co ho bolestivě trefil sběrač špatně podaným míčkem.

"Ale aby bylo jasno, tohle byla výhradně moje chyba," uznal Sandgren svou zodpovědnost za diskvalifikaci. Podobný incident skončil vloni na US Open vyloučením i pro světovou jedničku Novaka Djokoviče. Srbský tenista tehdy trefil po prohraném gamu prudce odpáleným míčkem rozhodčí do krku.

And just to be clear, this was all totally my fault