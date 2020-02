Schwartzman neztratil set s Ramosem ani v Córdobě. Obhájce titulu Londero dohrál

Diego Schwartzman ve svém prvním zápase sezony na antuce hraje už tradičně před domácím publikem a v Córdobě zatím bez problémů potvrzuje roli nasazené jedničky.



Po dvou setové výhře nad Jaume Munarem si poradil i s dalším španělským antukářem Albertem Ramosem, kterého přehrál bez ztráty podání 6-0 7-6(0) a vedení ve vzájemné bilanci zvýšil už na 5-0. I popáté spolu hráli na antuce.



Poté, co poprvé ve vzájemných duelech soupeři nadělil kanára, ale musel o druhou sadu bojovat téměř hodinu a čtvrt. Za stavu 5-6 dokonce čelil setbolu, ale odvrátil ho a zápas ukončil ziskem devíti míčků v řadě.



"Ve druhém setu to nebylo vůbec snadné. Albert zvýšil úroveň své hry, byl agresivnější a dělal mi problémy. Potvrdil, že hlavně na antuce je to nebezpečný tenista," řekl čtrnáctý hráč světa Schwartzman.



V semifinále se sedmadvacetiletý Argentinec střetne s o rok mladším Laslem Djerem (h2h 0-1). Srbský tenista se ve čtvrtfinále postaral o vyřazení překvapivého loňského šampiona Argentince Juana Ignacia Londera, kterého udolal 6-7 6-3 7-6.



Po obratu uspěl také Christian Garín. Třetí nasazený Chilan ve čtvrtfinále porazil 1-6 6-3 6-4 Uruguayce Pabla Cuevase, s nímž vyhrál i čtvrté vzájemné střetnutí.



O čtvrté finále během posledních dvanácti měsíců i v kariéře se třiadvacetiletý Garín utká s Andrejem Martinem (h2h 1-1). Třicetiletý Slovák porazil 6-3 6-2 finalistu z Dauhá Francouze Corentina Mouteta, oplatil mu měsíc starou porážku. V semifinále je potřetí v kariéře, jediné finále si zahrál v Umagu 2016.



Córdoba je úvodní akcí čtyřdílného seriálu turnajů na jihoamerických antukách Golden Swing, který bude ve třech následujících týdnech pokračovat v Buenos Aires, Sau Paulo a Riu de Janeiro.

• ATP 250 CÓRDOBA •

Argentina, antuka, 610.010 dolarů

páteční výsledky (07. 02. 2020) • Dvouhra - čtvrtfinále • Schwartzman (1-Arg.) - Ramos (5-Šp.) 6-0 7-6(0) Garín (3-Chile) - Cuevas (6-Urug.) 1-6 6-3 6-4 Djere (4-Srb.) - Londero (8-Arg.) 6-7(5) 6-3 7-6(5) Martin (SR) - Moutet (Fr.) 6-3 6-2