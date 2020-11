Schwartzman se poprvé kvalifikoval na Turnaj mistrů. Londýn je kompletní

Diego Schwartzman se na podzimních antukových turnajích v Evropě, které se kvůli pandemii koronaviru hráli v netradičních termínech, dočkal životních úspěchů.



Nejprve si v Římě na 10. pokus připsal skalp Rafaela Nadala, proti kterému zároveň na 18. pokus zaznamenal první skalp člena Big 3 a premiérovou výhru nad hráčem Top 5. A nakonec si i v italské metropoli zahrál poprvé ve finále turnaje Masters.



Na následném Roland Garros se potom postaral o vyřazení finalisty posledních dvou ročníků Dominica Thiema a poprvé v kariéře si zahrál v semifinále grandslamu, což mu zajistilo premiérový posun do Top 10.



K tomu pak přidal ještě finále v Kolíně nad Rýnem, tento týden čtvrtfinále na Masters v pařížské hale Bercy a aktuálně bodové konto k dnešnímu dni mu dalo jistotu, že si v 28 letech zahraje poprvé na Turnaji mistrů.



Na závěrečnou akci sezony pro osmičku nejlepších se dostal jako osmý Argetninec v historii a první od roku 2013, kdy si v Londýně zahrál Juan Martín del Potro.

✅ First ATP Masters 1000 final in Rome

✅ First Grand Slam semi-final at Roland Garros

✅ Debuts in Top 10 of @FedEx ATP Rankings



A well-deserved spot in the #NittoATPFinals for @dieschwartzman!



Před Schwartzmanem se na Turnaj mistrů kvalifikovali Srb Novak Djokovič, Španěl Rafael Nadal, Rakušan Dominic Thiem, loňský šampion Stefanos Tsitsipas, Němec Alexander Zverev a dva Rusové Daniil Medveděv a Andrej Rubljov. Ten si rovněž odbude premiéru.



Na dalších pozicích v pořadí boje o Turnaj mistrů jsou Ital Matteo Berrettini, Francouz Gaël Monfils, Kanaďan Denis Shapovalov, Španěl Roberto Bautista a Kanaďan Milos Raonic, přičemž Monfils kvůli zranění krku ukončil sezonu, Shapovalova trápí zranění ramena a Bautista laboruje s bolavým loktem.



Pozici prvního náhradníka tak aktuálně drží Berrettini, před kterého se může dostat ještě Raonic, pokud by v neděli triumfoval na Masters v Paříži, či Shapovalov, pokud by příští týden uhrál alespoň semifinále v Sofii.



Los Turnaje mistrů je naplánován na čtvrtek 12. listopadu, hrát se začne v neděli 15. listopadu. Letos se akce koná naposledy v Londýně, dalších pět let bude prestižní soutěž hostit italský Turín.

