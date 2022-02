Schwartzman v Córdobě otočil čtvrtfinále s lucky loserem Galánem, o finále se utká s Tabilem

ATP CÓRDOBA - Diego Schwartzman na domácím antukovém turnaji ATP 250 v Córdobě dál potvrzuje roli největšího favorita. Po obratu s kolumbijským lucky loserem Danielem Galánem postoupil do semifinále, v němž narazí na rozjetého Chilana Alejandra Tabila.

Diego Schwartzman loni pouze dvakrát vyhrál víc jak tři zápasy po sobě a pokaždé na antuce, na které získal jediný titul (doma v Buenos Aires) a zahrál si čtvrtfinále na Roland Garros.



A poprvé právě od pařížského grandslamu se tento týden na cihlový povrch vrátil. Na domácí akci ATP 250 v Córdobě je nasazenou jedničkou a roli favorita zatím naplňuje, i když ve čtvrtfinále s kolumbijským lucky loserem Danielem Galánem zvítězil až po obratu 3-6 6-0 7-5.



"Byl to zápas jako na houpačce. Ve druhém setu jsem našel rytmus a téměř nechyboval. Ale on pak něco změnil a dokázal se vrátit do hry. Měl jsme trochu štěstí, že jsem ten třetí set nakonec zvládl," komentoval 14. hráč světa Schwartzman.



V semifinále se předloňský finalista Schwartzman utká s Alejandrem Tabilem (h2h 0-0). 24letý chilský kvalifikant, který tento týden poprvé na okruhu ATP vyhrál dva zápasy po sobě, ve svém prvním čtvrtfinále porazil 6-1 7-6 domácího přemožitele obhájce titulu Garína Sebastiána Báeze a oplatil mu rok starý debakl z Buenos Aires. Tabilo včetně kvalifikace vyhrál už deset setů v řadě.



Albert Ramos udolal po dvou a půl hodinách boje 7-6 7-5 Itala Lorenza Sonegu a po 9 měsících vyhrál tři zápasy po sobě. O obhájení loňského finále si 34letý Španěl zahraje s domácím Juanem Ignaciem Lónderou (h2h 1-1), jenž zastavil srbského lucky losera Nikolu Milojeviče.