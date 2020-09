Schwartzmanův životní skalp v Římě! Na 10. pokus porazil Nadala a poprvé zdolal člena Big 3

ATP ŘÍM - Diego Schwartzman se v 10. vzájemném střetnutí s Rafaelem Nadalem dočkal premiérového vítězství nad hráčem Big 3, s nimiž měl až dosud bilanci 0-17. Osmadvacetiletý Argentinec slaví životní skalp o šest let staršího Španěla na antukovém Masters 1000 v Římě, kde devítinásobného šampiona nečekaně porazil 6-2 7-5 a postoupil do semifinále. V něm ho čeká Kanaďan Denis Shapovalov.

Diego Schwartzman se po koronavirové pauze nevrátil v nijak oslnivé formě. Z pěti zápasů porazil jen Caspera Ruuda a Sebastiana Ofnera. Prohrál s Reillym Opelkou, Cameronem Norriem a Laslem Djerem.



Až tento týden na antuce v Římě poprvé vyhrál dva zápasy po sobě a zajistil si souboj s neoblíbeným sokem Rafaelem Nadalem. Devítinásobným šampionem, s nímž v devíti vzájemných duelech uhrál jen dva sety, a který v prvních dvou zápasech v Římě prohrál dohromady jen šest gamů.



Ovšem osmadvacetiletý Argentinec se dnes vzepřel papírovým předpokladům a vybojoval svůj nejcennější skalp. O šest let staršího Španěla zdolal po více než dvouhodinovém boji 6-2 7-5 a na 18. pokus dočkal výhry nad hráčem Big 3. S Rogerem Federerem a Novakem Djokovičem má shodnou bilanci 0-4.



15. hráč světa Schwartzman si vypracoval vedení 6-2 a 4-3 s brejkem v zádech, s ukončením zápasu to ale jednoduché neměl. Poprvé přišel o servis a udržet ho nedokázal ani za stavu 5-4 ve chvíli, kdy podával na vítězství. Nicméně vzápětí se mu povedl třetí brejk v řadě a napotřetí ho už potvrdil.







Zatímco Schwartzman v zápase předvedl 31 winnerů a jen 17 nevynucených chyb, Nadal nezvykle chyboval. 21 vítězných úderů 'degradoval' 30 zbytečnými chybami.



"Ve druhém setu jsem se hodně snažil, ale když třikrát po sobě prohrajete servis, tak pak musíte najít zázrak. Dvakrát se mi to povedlo, ale potřetí už ne, i když jsem vedl 30-15," litoval Nadal.



Schwartzman porazil hráče Top 10 teprve poosmé v kariéře, vůbec poprvé našel recept na člena Top 5 a postupem do semifinále vyrovnal svůj nejlepší výsledek na turnajích Masters 1000. Mezi čtyřkou nejlepších na takto velkém turnaji byl pouze loni právě v Římě, kde ho zastavil až Novak Djokovič.



O své největší finále si bývalý 11. hráč světa Schwartzman zahraje v prvním vzájemném utkání s Denisem Shapovalovem, jenž na druhém turnaji po sobě postoupil přes čtyři soupeře. Po US Open se to 21letému Kanaďanovi povedlo také na antukovém Masters v Římě, kde dnes porazil 6-2 3-6 6-2 Bulhara Grigora Dimitrova.