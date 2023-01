Sebevědomí Lehečku posouvá mezi top hráče, říká trenér Navrátil. Srovnává ho s Berdychem

Jak jste prožíval pětisetový zápas s Norriem, díky kterému Lehečka postoupil mezi 16 nejlepších v Melbourne?

"Mám samozřejmě velkou radost. Poté co Jirka s Norriem dvakrát prohrál, tak si vybral ten nejlepší turnaj k tomu, aby ho konečně porazil. Je to prostě grandslam. Jirka loni ty těžké zápasy nedotahoval, prohrával pětisetové i třísetové zápasy, ale tady ty klíčové momenty zvládl. Ale nejde jen o to, že porazil Norrieho. V prvním kole přehrál Čoriče třikrát 6-3 a čtvrté kolo na Australian Open je fantastický úspěch."



Vypadalo to, že v závěru rozhodla jeho lepší fyzická kondice.

"Kondici má Jirka vynikající, je skvěle připravený a vždycky byl, dlouhé zápasy mu nevadí. Ale nemyslím, že tohle bylo úplně o fyzičce. Norrie taky umí pětisetové zápasy a na Lehečku si věřil. Mám pocit, že tentokrát to bylo spíš o psychice. Norrie je zkušenější a starší, byl favorit, a když vás tohle vezme psychicky, tak se to pak podepíše i na pohybu. Možná proto Jirka vypadal svěžejší než Norrie."



Mladá česká generace už o sobě dala několikrát vědět, přesto je Lehečka možná jiný než jeho vrstevníci Forejtek či Svrčina.

"Myslím že nejdůležitější moment pro to, aby Jirka začal vyhrávat, byl turnaj NextGen v listopadu, kde hrál finále. On už dřív hrál semifinále v Rotterdamu, kde porazil i Shapovalova, tam hrál vynikající tenis. Ale nedorážel koncovky. Měl spoustu zápasů dobře rozehraných a prohrál v nich. On má nátlakovou hru, výborně servíruje, hraje dobrý tenis a je zdravý. Také je vidět, že když má sebevědomí a věří si, tak dělá méně chyb, a to ho posouvá."



Lehečka se do osmifinále Australian Open dostal ve svých 21 letech, o rok dřív než Tomáš Berdych. Dají se ti tva nějak porovnat?

"Oba mají hodně podobnou hru ze základní čáry. I Tomáš hrál razantně. Jirka nyní výrazně zlepšil hru a přechod na síť, tam ještě loni moc nechodil. Teď už se tam ale často vydá a hraje dobré voleje. Tomáš byl zase ve svých 21 letech už v osmifinále na jiných grandslamech a myslím, že byl tehdy daleko psychicky odolnější. Věřil svému tenisu, a proto byl úspěšný."

ON @jirilehecka is through to the 4⃣th round of a Grand Slam for the first time after overcoming Norrie 6-7(8) 6-3 3-6 6-1 6-4. @AustralianOpen | #AusOpen pic.twitter.com/T1Tk2axnFP — ATP Tour (@atptour) January 20, 2023

Vidíte v Lehečkovi příslib toho, že Česku zase roste tenista do Top 10?

"Vidíme náznaky Jirkova zlepšení, ale všechno je teprve na začátku, nejde dělat závěry z prvních úspěchů, na to musí navázat další věci. Určitě se může posouvat dál a je těžké říkat, kam se až může vyšplhat. Možná má výhodu v tom, že hraje v období výměny generací. Skončili nejen Federer, ale i Tsonga či Simon, a je plno starších, kteří brzy mohou končit - to jsou případy Wawrinky nebo Murrayho. To může v posunu pomoci celé té mladší generaci. Já bych samozřejmě byl rád, aby se i dál zlepšoval. Každopádně Jirka je velmi pracovitý, každým turnajem je ve větší pohodě a tenisově má na to, aby se pohyboval do Top 20. Ale čeká ho samozřejmě plno nástrah."



Lehečka je z Kněžmostu od Mladé Boleslavi, jak se vlastně dostal k vám do Prostějova?

"První krůčky dělal v Jablonci nad Nisou pod trenérem Hajátkem a když jsme viděli, že tam je šikovný kluk, kterého baví tenis, tak jsme se ho v jeho 12 letech snažili přetáhnout do Prostějova, kde se dal předpokládat lepší růst než v Jablonci. Ze začátku měl jako trenéra Patrika Navaru a ten v jeho 15 letech přišel s tím, že se mu Jirka moc nelíbí, že to není ono. Tak jsem se ho ujal sám. Když jsem ho viděl, říkal jsem si, že dává rány, ale když se na něm bude pracovat, tak do budoucna může být slušný tenista. Je extrémně pracovitý a poctivý, navíc tenisově vnímavý a chytrý kluk, žádné problémy se studiem. To jsem vůbec netušil, kam až nás to nasměruje."



Dnes ho trénuje váš syn…

"Ano, já jsem ho vedl od jeho 15 do 18 let a pak jsem ho předal synovi, protože už jsem nechtěl tolik cestovat, už jsem se dost najezdil s Tomášem Berdychem. Snad jsme udělali dobře. Syn se zatím se mnou radí, ale sám už něco má za sebou. Vedl Jirku Veselého i Adama Pavláska, které dostal do Top 100. Snad je dobře, že ho nestáhla Praha a dostali jsme ho na Moravu (usmívá se)."



Jaké jsou šance v osmifinále s Augerem-Aliassimem?

"Šance určitě je. Pro mě je Norrie lepším a vyrovnanějším hráčem, než je Auger-Aliassime. Ten má samozřejmě velký potenciál, ale viděl jsem ho i v mnoha zápasech, kdy udělal spoustu chyb. Pokud Jirka zvolí správnou taktiku, bude dobře servírovat a tlačit se do bekhendu, ze kterého Auger moc neudělá, tak šanci má. Šance jsou úplně otevřené. Jirka určitě může být konkurenceschopný i v osmifinále. Už teď do zápasu může jít s čistým štítem, vyhrál tři zápasy, z toho dva s vynikajícími hráči a psychicky je nahoře."