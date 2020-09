Sedmnáctiletá Tausonová při své premiéře v hlavní soutěži grandslamů po dvou odvrácených mečbolech vyřadila rozjetou Bradyovou

Clara Tausonová patří k největším mladým talentům současného tenisu. Již ve 14 letech slavila první triumf na okruhu ITF, loni přidala další čtyři a vyhrála juniorku Australian Open, letos nenašla přemožitelku dvakrát, vypracovala se do druhé stovky žebříčku a díky zlepšenému postavení ve světovém hodnocení se poprvé dostala do kvalifikací grandslamů.

Sedmnáctiletá rodačka z Lyngby kvalifikačním sítem prošla a nezůstala jen u toho. V prvním kole hlavní soutěže si po téměř tříhodinovém boji vyšlápla na nasazenou Američanku a 25. hráčku světa Jennifer Bradyovou, která po restartu sezony na domácích betonech slavila premiérový titul na hlavním okruhu a také si na US Open zahrála své první grandslamové semifinále, a připsala si premiérový skalp hráčky elitní stovky.

17yo Clara Tauson gets her 1st win in her Slam debut.



The Danish junior standout saves MP and defeats 21st seed Jennifer Brady 64 36 97 for her 1st tour-level win in just her 2nd tour-level MD.



Faces Danielle Collins next. #RG20 pic.twitter.com/WrwOVmEx4q