Semifinále v Montpellier s papírovými favority. Nezaváhali Auger-Aliassime, Rune či Bublik

Félix Auger-Aliassime po životním konci sezony 2022 zachránil loňský nepříliš povedený rok až v jeho závěru, když dokázal obhájit triumf na pětistovce v Basileji. Sezonu 2024 zahájil v Aucklandu porážkou s Danielem Altmaierem, na dalších dvou turnajích už si však připsal po dvou vítězstvích.

Po třetím kole na Australian Open potvrzuje roli nasazené čtyřky na halové akci ATP 250 v Montpellier, kde si poradil s dvěma jednadvacetiletý Francouzi. Den po třísetové bitvě s Arthurem Cazauxem, který bojoval o své první čtvrtfinále, potvrdil roli favorita i proti Haroldu Mayotovi usilujícímu o premiérové semifinále.

Třiadvacetiletý Kanaďan v úvodu dvakrát přišel o podání, ale manko brejku pokaždé smazal a po rozpačitém startu postupně převzal otěže zápasu. Nakonec zvítězil 7:5, 6:1 a podruhé během dvou dnů rozesmutnil domácí publikum.

"Připsat si tři brejky v prvním setu znamená, že jsem dobře returnoval. A pak jsem k tomu přidal i dobrý servis. Hrál jsem více konzistentně, trpělivě a disciplinovaně. Cítil jsem, ža hraju opravdu dobře," pochvaloval si Auger-Aliassime postupně se zlepšující výkon.

O postup do finále se bývalá světová šestka a aktuálně 30. hráč světa Auger-Aliassime utká s předloňským šampionem Alexanderem Bublikem. S Kazachem vede ve vzájemné bilanci 2:1, když jedinou porážku utrpěl na antuce.

Druhý nasazený Bublik v Montpellier zdolal i svého druhého soka po obratu z 0:1 na sety. Po Denisi Shapovalovovi, kterému utekl dokonce ze tří mečbolů, porazil 4:6, 6:3, 6:4 naturalizovaného Kazacha ruského původu Alexandera Ševčenka a podruhé v sezoně postoupil do semifinále.

