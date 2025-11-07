Sen je pryč. Siniaková s Townsendovou neproměnily mečbol, o titul si nezahrají

VČERA, 21:40
TURNAJ MISTRYŇ - Nevyšlo to. Kateřina Siniaková (29) s Taylor Townsendovou (29) si finále Turnaje mistryň nezahrají. V semifinálovém duelu podlehly rusko-belgické dvojici Veronika Kuděrmetovová (28), Elise Mertensová (29) po setech 6:4, 6:7 a 6:10. Vítězky si o titul zahrají s maďarsko-brazilským deblem Tímea Babosová, Luisa Stefaniová.
Siniaková s Townsendovou na finále nedosáhly (@ MPI04 / Capital pictures / Profimedia)

Kuděrmetovová, Mertensová - Siniaková, Townsendová 4:6, 7:6, 10:6

Ve velkém stylu vstoupily do utkání Siniaková s Townsendovou. Hned první podání Kuděrmetovové se stalo kořistí favorizovaného páru, kdy především české tenistce vycházely returny. Na povedený start navázala Američanka, která svůj servis potvrdila čistou hrou a zajistila vedení 2:0.

Druhý nasazený pár se mohl v prvním setu opřít především o vynikající podání rodačky z Chicaga, která ani při svém dalším servisu nedovolila soupeřkám získat jediný fiftýn a zvýšila na 4:2.

Kuděrmetovová s Mertensovou marně hledaly na soupeřky recept. O naději na případný zvrat v úvodním dějství prakticky přišly při podání Belgičanky, která ztratila v sedmé hře poprvé v utkání svůj servis a poslala česko-americkou dvojici do vedení už 5:2.

Parádně rozjetý set se lehce zkomplikoval v následující hře, kdy to byla rodačka z Hradce Králové, která neudržela podání a bylo sníženo. Při podání ruské tenistky si favoritky vypracovaly setbol, proměnit ho ale nedokázaly a vedly již jen o game.

Veškeré komplikace ale odmítla výborně podávající Townsendová, která svůj servis bez problémů potvrdila a zajistila česko-americké dvojici výhru v prvním setu 6:4.

Druhý set začaly Siniaková s Townsendovou ve stejném stylu jako ten první. Opět prolomily hned úvodní podání rodačky z Kazaně a šly do vedení. Ze zajetých kolejí úvodního dějství je však vyvedla následující hra, kdy i do té doby bezchybná Američanka neudržela servis a bylo vyrovnáno.

Festival prohraných servisů ale pokračoval i nadále. Ve třetím gamu o něj přišla i Mertensová a aby byl kvartet kompletní, následovala ji vzápětí i Siniaková. Po čtyřech hrách byl stav vyrovnaný 2:2 a dále se čekalo, která z dvojic si jako první udrží podání.

Následující čtyři gamy už byly pro změnu v režii tenistek na podání a sada mířila do dramatické koncovky.  O osudu druhé sady tak nakonec musela rozhodnout zkrácená hra.

Za stavu 6:5 čelila Mertensová na svém servisu mečbolu, ale s kritickou situací si poradila. A česko-americký pár toho mohl vzápětí litovat. Kuděrmetovová s Mertensovou průběh zkrácené hry otočily, získaly ji 8:6 a poslaly utkání do super-tiebreaku.

Ten začal lépe rusko-belgický pár, který šel po prvním střídání stran do vedení 4:2. Vítězky letošního Australian Open působily v klíčových fázích nervózně a na kurtu to bylo znát.

Kuděrmetovová s Mertensovou si držely náskok dvou až tří bodů a dobře rozehraný super-tiebreak už nepustily. Zkrácenou hru vyhrály 10:6 a postoupily do finále.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

85
Přidat komentář
Otmar
07.11.2025 23:58
Ta prohra mě mrzí nehorázdně. Zpackaný druhý set, STB už bez ambicí. Nepochopím tu snahu SinTown prostřelit síťařku přímo z returnu, povedlo se to, tuším, dvakrát, zbytek zahozené míčky. A bohužel je třeba přiznat, že klíčové míčky prohrála Kateřina. Rozhodla Carevna, když odehrála nejlepší debl, který jsem od ní viděl. Myslím, že udělají i finále. Škoda, SinTown mohly vyhrát, ale oddělaly se samy.
Reagovat
Liverpool22
08.11.2025 00:05
smile
Reagovat
Tomas_Smid_fan
07.11.2025 23:45
takže to dneska máme jednou za Xenu , jednou za Carevnu
Pegule mě taky mrzí, podobně jako Šuwejka, ale u nich aspoň byly soupeřky jakžtakž cajk.
Na závěr tedy ještě jednou za zbytek Čechů, co dneska rupli.

Ani nevím, jestli chci vidět finále, protože to by mi com nemusel stačit držet sud.
Reagovat
Preview.lover
07.11.2025 23:46
Tady je jeden velký kyblík \_____________/
Reagovat
Tomas_Smid_fan
07.11.2025 23:54
jen je to zbytečně brzy anebo pozdě, jak se to vezme. Ale děláme to přece hlavně pro sebe ne? Jsme jenom nosiči vody. Teda nosiči Rybky.
Reagovat
Georgino
08.11.2025 00:19
Nejsme nosiči Rusky. Aspoň já ne.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
08.11.2025 00:38
Reagovat
Tomas_Smid_fan
08.11.2025 00:39
ale tlačit ji proti Xeně můžeme
Reagovat
subaru
07.11.2025 23:38
Ještě není konec špatným časům. Čeká nás BJKC a DC. Chorvatky budou doma a Španělé silní i bez Fokini.
Reagovat
GaelM
07.11.2025 23:53
Znásilněné soutěže se stále klesajícím významem, to je fakt úplně jedno. Holky klidně ať sestoupí, stejně nás čeká generační obměna, tak si ty mladé naděje můžou vybojovat postup a získat tím k reprezentaci trochu větší vztah. Kluci budou rádi když se u toho nezraní a budou moct konečně ukončit sezónu a odpočinout si, o nějakých postupech to tentokrát fakt nebude.
Reagovat
subaru
08.11.2025 00:06
To je pravda, nikoho kromě Italů to nezajímá
Reagovat
frenkie57
08.11.2025 00:10
Ještě bych přidal Španěli, ti to také docela žerou.
Reagovat
Liverpool22
08.11.2025 00:13
Češi smile také týmové soutěže žerou smile
Reagovat
frenkie57
08.11.2025 00:17
Hráči jo, hráčky(některé) už o poznání méně. A široká obec divácká? No také to bývalo lepší. Za to může jednoznačně ten zprasený, zkrácený systém. Zatracenej Piquet(nebo jak se to píše), taky se nemusel do toho montovat.
Reagovat
com
07.11.2025 23:38
Dneska bude mit radost hlavne Krejcikova, ze se diky prohre nestane Katka sportovcem roku smile
Reagovat
subaru
07.11.2025 23:42
Sportovec nebude vyhlášen, protože žádného nemáme. Jedině Fuksa snad.
Reagovat
asgard33
08.11.2025 00:37
Jako Sportovec roku může být klidně vyhlášena Tereza Vyoralová za letošní euroligový titul a současně by se tím ocenila její dlouholetá kariéra a oddanost USK i našemu basketu.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
08.11.2025 00:42
s tím bych neměl problém, jakkoli nejsem žádný velký fanda basketu.
Reagovat
Preview.lover
07.11.2025 23:43
Myslím, že i tak má velkou šanci, letos nebylo moc sportovních úspěchů
Reagovat
com
07.11.2025 23:36
900 bodu prislo vniveč
Reagovat
Tomas_Smid_fan
07.11.2025 23:56
a navíc, kdo se to dostal do finále...
Já už ani zvracet nemůžu. Takový šance na pěkný finále tam byly a nic z toho nevyšlo
Reagovat
PTP
07.11.2025 23:36
Tak děti, vyčůrat, vyzvracet a spát - dobrou noc!
Reagovat
com
07.11.2025 23:36
Reagovat
GaelM
07.11.2025 23:48
Reagovat
Tomas_Smid_fan
07.11.2025 23:59
... a buďte ready opět na zítra
Reagovat
tommr
07.11.2025 23:31
Každá prohra bolí ale prohra z mečbolu bolí dvojnásob. V letošní sezoně jsme si takových proher našich hráček užili vrchovatě ...
Katce se na TM nikdy nedařilo. Sice ho jednou vyhrála ale jako pětinásobná koncoroční jednička by těch titulů z TM měla mít rozhodně víc ...
Reagovat
Kuba4Win
07.11.2025 23:33
pravda
Reagovat
Liverpool22
07.11.2025 23:39
Holt tenkrát na TM při výhře Katku podržela Bára smile
Reagovat
GaelM
07.11.2025 23:30
První set výborný, v duchu jsem SinTown chválil za vynikající aktivní tenis. Druhý set začal přehlídkou breaků, pořád ok. Ale potom ten závěr? Samá nevynucená chyba, obě zhoršení na podání, neproměněný MB v TB...

HaluzTB už byl celý v křeči, přišly mi obě frustrované a rezignované jako by nevěřily že to může vyjít a už to tam jen tak silou bouchaly, že to tam třeba napadá. No, nenapadalo. Soupeřky si zkušeně počkaly na chyby, víc ani nebylo potřeba a ten zápas jim spadl do klína.
Reagovat
hanz
07.11.2025 23:34
Klasika ... na tenis už se od WB nekoukám a mám klid, vždycky to beztak skončí krachem...tady alespoň v semi... takže naštvanost není... jen je vtipné nás označovat za tenisovou velmoc bez nic moc výsledků v celým roce... a myslím, že o moc lepší to nebude ani příští rok... pěkný večír
Reagovat
GaelM
07.11.2025 23:48
Za mě naopak. Naštvanost je, tady ty body visely hodně nízko a je hrozná škoda je nevzít. Ale krachem se to nazvat nedá, v tomhle stupidním random formátu může fakt každý zápas dopadnout jakkoliv. Rozhoduje pár míčů a štěstí, nějaká dlouhodobá kvalita nemá moc vliv.
Reagovat
Liverpool22
07.11.2025 23:52
Jo, jo ten formát je loterie - hraje se bez výhod, 3. set taky haluz. Prostě na TM by se mělo hrát klasicky a né tento exhibiční formát.
Reagovat
frenkie57
07.11.2025 23:59
Holt je doba postřížin, všechno se zkracuje. Také se mě to nelíbí.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
08.11.2025 00:02
minimálně vyřazovací zápasy.
Reagovat
Georgino
08.11.2025 00:23
Souhlas.
Reagovat
frenkie57
07.11.2025 23:30
Carevna dneska na síti vládla a symbolicky to byla také její smeč, která ukončila celý zápas. Našim holkám to dneska šlo tak na střídačku, spíše to tam zachraňovala TT, Katka dneska slabší. Nu což, je to sport, někdy se daří, jindy méně. Tak zase někdy příště, nejdříve na AO.
Reagovat
Liverpool22
07.11.2025 23:37
Přesně tak. Carevna na síti dnes čarovala a hlavně na mečbol zahrála luxusní volej. Jinak už to tady psal někdo před pár dny, že to mezi Katkou a Taylor skřípe - prostě to vypadá na rozchod. Taylor neunáší, že není ona No.1 a to se pak projevuje v klíčových momentech. Katka je typ co potřebuje spíš povzbudit, podpořit, když je dole atd. Naopak Carevna + Elise velmi charismatický pár, vzájemně se skvěle doplňují, podrží se navzájem - prostě k sobě pasují. smile
Reagovat
Honza-K
07.11.2025 23:42
Reagovat
frenkie57
07.11.2025 23:54
A také mě přijdou sehranější, protože hodně často spolu hrají i běžné turnaje, kdežto SinTawn jenom GS, TM + nějakou tu tisicovku, pokud se hraje v USA.
Podle mě to tam KudMer vyhrají celé, jsou docela v laufu, jdou si za tím.
Reagovat
Liverpool22
08.11.2025 00:02
Jo, jo malá sehranost. Nevím proč spolu nehrajou víc. Nevím, ale Taylor mi přijde poslední dobou taková nafoukaná, hodně jí stouplo sebevědomí, myslí si o sobě víc než na co reálně má - prostě nosánek nahoru.
Carevna + Mertens už spolu kdysi hrály a tuším, že TM i vyhrály.
Reagovat
frenkie57
08.11.2025 00:08
Já myslím, že za tím bude rodina, Taylor má malýho sviště, který tu mámu prostě potřebuje. Nafoukaná mě moc nepřijde.
Myslím si, že se Katka bude zamýšlet nad tím, zda spolu s Taylor nevyčerpaly už svůj potenciál a jestli není čas na změnu. A jestli se tak stane, tipnul bych si návrat k Barboře nebo k její původní parťačce po Báře - Storm Hunter. No uvidíme, jak to v příští sezóně bude, nějak to dopadne.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
08.11.2025 00:03
to má říkat tommr, ne ty
Reagovat
frenkie57
08.11.2025 00:13
To nebyl tommring, já to myslím tak, jak to píše, kdežto tomm doufá v pravý opak.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
08.11.2025 00:43
no právě...
Reagovat
Georgino
08.11.2025 00:29
Jakkoli Katka dokáže jako týmová holka strhnout kdekoho, s TT to taky fungovalo, ale teď už ne. Pak může bejt sama horší, než ta parťačka.
Reagovat
Otmar
08.11.2025 00:02
Pravdu hovoříte, pánové, čirou pravdu, leč neveselou. No, co už?
Reagovat
Dobry-den
07.11.2025 23:28
Další krach Siniakové.

Ale do titulku to radši nedávejte.
Reagovat
Honza-K
07.11.2025 23:41
Každý den není posvícení. Na Turnaji mistryň vyhrála tři zápasy, dostala se do semifinále a ty hned napíšeš "další krach"
Reagovat
HAJ
07.11.2025 23:27
SinTown moc laciných UE
Reagovat
Liverpool22
07.11.2025 23:31
Tuším 36:20
Reagovat
horska.kraslice
07.11.2025 23:27
Co se dá dělat, soupeřky byly lepší.
Reagovat
The_Punisher
07.11.2025 23:25
To je teda konec sezony. Takovy symbolicky...
Reagovat
aligo
07.11.2025 23:25
Bohužel... Katka dnes strašný výkon... Obsazení finále na TM je opravdové zklamání
Reagovat
com
07.11.2025 23:24
Reagovat
Kuba4Win
07.11.2025 23:24
A je to, konec
Reagovat
Liverpool22
07.11.2025 23:26
Bohužel smile smile
Reagovat
Kuba4Win
07.11.2025 23:28
Reagovat
aligo
07.11.2025 23:16
Katka dnes asi nejslabším článkem
Reagovat
PetaM
07.11.2025 23:19
Světová jednička, tlo se pozná. :D
Reagovat
aligo
07.11.2025 23:19
Ale jdi ty.. ne každý den je posvícení
Reagovat
Random33
07.11.2025 23:23
Ano, jeji fakt uzasny svetovy vysledky s tou jeji hrou, jsou mi zahadou a neprestanou me udivovat nikdy.
Reagovat
PTP
07.11.2025 23:28
Taky si někdy říkám
Reagovat
Random33
07.11.2025 23:31
Bez servisu, s ne uplne mentalne silnou strankou se roky drzet ve stovce v singlu a bejt dlouhodobou jednickou v deblu? To jako klobouk dolu. Protoze Katka nema zadny zbrane. Tak uzasnou bilanci rozhodne nedrzi kvuli nejakym papirovym predpokladum.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
07.11.2025 23:36
Katka nemá žádný zbraně
Tady je ta fakt samej expert...
Reagovat
Kuba4Win
07.11.2025 23:15
Neeee Už je to v háji
Reagovat
frenkie57
07.11.2025 23:11
Velká loterie SuperTB. Sem to prostě neměly nechat holky dojít. Jestli prohrajou z MB, tak mě naštvou.
Reagovat
ladinec
07.11.2025 23:09
Myslím že je to v .....
Reagovat
com
07.11.2025 23:09
Reagovat
aligo
07.11.2025 23:08
Ta Katka to furt bude rvát na tu Kudermetku, která je na síti dneska neomylná
Reagovat
Liverpool22
07.11.2025 23:10
Ten volej Carevny na mečbol rozhodl set - bohužel.
Reagovat
Random33
07.11.2025 23:07
Stb
Reagovat
PTP
07.11.2025 22:58
TB to jistí?
Reagovat
The_Punisher
07.11.2025 23:08
Spíš STB Ale držím palce!
Reagovat
PetaM
07.11.2025 22:31
Umí Katka zahrát jeden FH normálně, nebo je to ve stylu "jak se podaří, tak to trefím, i kdyby to bylo rukojetí"? :D
Reagovat
com
07.11.2025 22:07
setík máme smile Tak jeste jeden smilesmilesmile
Reagovat
Blondie
07.11.2025 22:08
Reagovat
The_Punisher
07.11.2025 22:09
Dneska budeme slavit
Reagovat
com
07.11.2025 22:14
zase brejk hned na zacatek, tak snad to dopadne
Reagovat
Random33
07.11.2025 22:27
Dokonce ctyri brejky
Reagovat
Blondie
07.11.2025 21:38
Prosím, nemáte někdo link? :(
Reagovat
PetaM
07.11.2025 21:56
https://jokerfreestreams.xyz/4e418276/a5b6633a/c18ad946
Reagovat
Blondie
07.11.2025 22:00
Moc moc děkuju!
Reagovat
Tomas_Smid_fan
08.11.2025 00:05
blink? tak ten už nemám, dneska jsem se vydal z posledního.
Reagovat
tommr
07.11.2025 21:16
Bude to nesmírně těžkej zápas ale snad to SinTown zvládnou podobně jako letos na AO ...
Rozhodující asi bude jak ten zápas sedne Kudermetce. Ta je schopná zahrát fantasticky ale taky se dokáže vyházet ...
Reagovat
com
07.11.2025 21:06
sem první jako Blondie prvnička před 40ti lety

smile Kačenka smilesmile
Reagovat

