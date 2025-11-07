Sen je pryč. Siniaková s Townsendovou neproměnily mečbol, o titul si nezahrají
Kuděrmetovová, Mertensová - Siniaková, Townsendová 4:6, 7:6, 10:6
Ve velkém stylu vstoupily do utkání Siniaková s Townsendovou. Hned první podání Kuděrmetovové se stalo kořistí favorizovaného páru, kdy především české tenistce vycházely returny. Na povedený start navázala Američanka, která svůj servis potvrdila čistou hrou a zajistila vedení 2:0.
Druhý nasazený pár se mohl v prvním setu opřít především o vynikající podání rodačky z Chicaga, která ani při svém dalším servisu nedovolila soupeřkám získat jediný fiftýn a zvýšila na 4:2.
Kuděrmetovová s Mertensovou marně hledaly na soupeřky recept. O naději na případný zvrat v úvodním dějství prakticky přišly při podání Belgičanky, která ztratila v sedmé hře poprvé v utkání svůj servis a poslala česko-americkou dvojici do vedení už 5:2.
Parádně rozjetý set se lehce zkomplikoval v následující hře, kdy to byla rodačka z Hradce Králové, která neudržela podání a bylo sníženo. Při podání ruské tenistky si favoritky vypracovaly setbol, proměnit ho ale nedokázaly a vedly již jen o game.
Veškeré komplikace ale odmítla výborně podávající Townsendová, která svůj servis bez problémů potvrdila a zajistila česko-americké dvojici výhru v prvním setu 6:4.
Druhý set začaly Siniaková s Townsendovou ve stejném stylu jako ten první. Opět prolomily hned úvodní podání rodačky z Kazaně a šly do vedení. Ze zajetých kolejí úvodního dějství je však vyvedla následující hra, kdy i do té doby bezchybná Američanka neudržela servis a bylo vyrovnáno.
Festival prohraných servisů ale pokračoval i nadále. Ve třetím gamu o něj přišla i Mertensová a aby byl kvartet kompletní, následovala ji vzápětí i Siniaková. Po čtyřech hrách byl stav vyrovnaný 2:2 a dále se čekalo, která z dvojic si jako první udrží podání.
Následující čtyři gamy už byly pro změnu v režii tenistek na podání a sada mířila do dramatické koncovky. O osudu druhé sady tak nakonec musela rozhodnout zkrácená hra.
Za stavu 6:5 čelila Mertensová na svém servisu mečbolu, ale s kritickou situací si poradila. A česko-americký pár toho mohl vzápětí litovat. Kuděrmetovová s Mertensovou průběh zkrácené hry otočily, získaly ji 8:6 a poslaly utkání do super-tiebreaku.
Ten začal lépe rusko-belgický pár, který šel po prvním střídání stran do vedení 4:2. Vítězky letošního Australian Open působily v klíčových fázích nervózně a na kurtu to bylo znát.
Kuděrmetovová s Mertensovou si držely náskok dvou až tří bodů a dobře rozehraný super-tiebreak už nepustily. Zkrácenou hru vyhrály 10:6 a postoupily do finále.
