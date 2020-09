Serena do třetího kola US Open prošla bez ztráty setu, dnes si poradila s Gasparjanovou

US OPEN - Serena Williamsová musela po restartu sezony ve všech zápasech do rozhodující sady, ale na domácím US Open zatím postupuje bez ztráty setu. Šestinásobná šampionka, která podniká další pokus o vyrovnání rekordu Margaret Courtové v počtu grandslamových trofejí, si dnes poradila s Margaritou Gasparjanovou. Její další překážkou v cestě za vytouženým 24. grandslamovým vavřínem bude vítězka ročníku 2017 Sloane Stephensová.

Serena Williamsová si po návratu z mateřské pauzy (březen 2018) již čtyřikrát zahrála finále grandslamů, ale stále na 24. grandslamový titul a vyrovnání rekordu Margaret Courtové čeká. Finálové prokletí přece jen částečně zlomila, když zkraje roku ovládla menší podnik v novozélandském Aucklandu.

Osmatřicetiletá Američanka po restartu sezony před startem US Open, kde v posledních dvou letech skončila ve finále, odehrála pět zápasů a pokaždé musela do rozhodující sady. Na domácím grandslamu ale zatím set neztratila, po krajance Kristie Ahnové si dnes poradila 6-2 6-4 s Margaritou Gasparjanovou, se kterou vyhrála i třetí vzájemný souboj.

Williamsová hrála v úvodní sadě skvěle, trefila 12 vítězných úderů a pouhé tři nevynucené chyby. I přes jeden ztracený servis na kurtu dominovala a připomínala svou hrou a zlepšeným pohybem své nejlepší časy.

Ve druhém dějství už ale měla i kvůli zlepšené hře soupeřky a většímu počtu chyb ze své rakety podstatně více práce. Dvakrát nedokázala potvrdit brejk a za stavu 4-4 se pořádně zapotila, když musela na vlastním servisu odvracet brejkbol a využila až sedmý gamebol. Zápas ukončila v následujícím gamu na returnu.

Williamsová si na US Open odbývá svou jubilejní 20. účast. Nejhoršího výsledku se dočkala při své premiéře v roce 1998, kdy skončila ve třetím kole. V něm ji letos čeká Sloane Stephensová. Vítězka amerického grandslamu z roku 2017 možná na US Open zlomí své trápení, do třetího kola totiž prošla naprosto suverénně a poprvé v sezoně vyhrála dva zápasy v řadě. Američanky se střetnou po více než pěti letech, ve vzájemné bilanci vede 5-1 Williamsová.

Sofia Keninová senzačně ovládla lednové Australian Open, ale od té doby se jí i přes triumf na slabě obsazeném halovém podniku v Lyonu nedařilo. Nyní má 21letá Američanka svou formu zpět. Do třetího kola US Open, které je jejím maximem, došla bez ztráty setu, a dokonce ani jednou nepřišla o své podání. Dnes si poradila 6-4 6-3 s o čtyři roky mladší Leylah Fernandezovou. O postup do osmifinále si zahraje s Ons Džabúrovou, kterou na začátku roku vyřadila ve čtvrtfinále v Melbourne. Také Tunisanka bude útočit na první newyorské osmifinále.

Další domácí naděje Madison Keysová po cestě do třetího kola ztratila pouhých pět her a obě soupeřky zvládla vyřídit do hodiny. Po Tímee Babosové dnes smetla 6-2 6-1 Aljonu Bolšovovou. O postup do osmifinále se finalistka ročníku 2017 utká s Alizé Cornetovou. Zkušená Francouzka už si na grandslamech osmifinále několikrát zahrála, ale pouze právě na US Open se mezi nejlepší šestnáctku ještě nikdy neprobojovala.

Cvetana Pironkovová po více než tříroční mateřské pauze prožívá skvělý návrat na tenisovou scénu. Bývalá 31. hráčka světa si po Ljudmile Samsonovové vyšlápla na Garbiñe Muguruzaovou. Dvojnásobnou grandslamovou šampionku, bývalou světovou jedničku a finalistku letošního Australian Open porazila 7-5 6-3, přestože nasazená desítka měla v úvodní sadě tři šance v řadě vést o dva brejky. O vyrovnání svého newyorského maxima (2012) si 32letá Bulharka zahraje s loňskou čtvrtfinalistkou Donnou Vekičovou.

Viktoria Azarenková se před týdnem ve Flushing Meadows dočkala první výhry po více než roce a nakonec celý přípravný turnaj senzačně ovládla. Fantastickou formu si drží i na grandslamovém US Open, kde po Barbaře Haasové smetla také chybující nasazenou pětku a svou krajanku Arynu Sabalenkovou a po snadném vítězství 6-1 6-3 si připsala už sedmé vítězství v řadě. Další soupeřkou dvojnásobné finalistky bude Sachia Vickeryová, nebo Iga Šwiateková.

Amanda Anisimovová i Maria Sakkariová do utkání druhého kola vstupovaly jako jasné favoritky, ale nečekaně se nadřely a obě postoupily až po obratu. Anisimovová měla problémy s krajankou Katrinou Scottovou (4-6 6-4 6-1), Sakkariová musela pořádně zabojovat proti jiné domácí tenistce Bernardě Peraové (2-6 6-3 6-2). Obě teď čeká vzájemný souboj o premiérové osmifinále na americkém grandslamu.

Další dvojici pro třetí kolo utvořily Karolína Muchová se Soranou Cirsteaovou. Zbytek zápasů druhého kola se bude kvůli dešti dohrávat zítra.