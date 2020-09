Serena po obratu zdolala Stephensovou, v osmifinále ji čeká odveta proti Sakkariové

US OPEN - Serena Williamsová na US Open zvládla souboj šampionek se Sloane Stephensovou a dál živí naději na vyrovnání rekordu Margaret Courtové v počtu grandslamových trofejí. Vítězku ročníku 2017 po obratu zdolala a podevatenácté v řadě postoupila do osmifinále domácího grandslamu. V něm se šestinásobná šampionka pokusí oplatit týden starou porážku Marii Sakkariové.