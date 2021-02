Serena předvedla další extravagantní oblečení. V Melbourne hraje v trikotu á la FloJo

Někdejší královnu sprintu napodobila i rychlým postupem. S Němkou Laurou Siegemundovou se vypořádala dvakrát 6-1 za 57 minut.

"Inspirovala jsem se FloJo, která byla úžasná atletka, když jsem byla malá. Sledovala jsem, co nosí, jak to pořád mění. Její kousky byly vždycky úchvatné," uvedla Williamsová na tiskové konferenci.

Podle devětatřicetileté hráčky vzešel nápad na trikot ve stylu Griffithové Joynerové od zástupců firmy Nike. "Já jsem si jen řekla: Bože, to je nádhera. Samozřejmě jsme pak udělali nějaké změny a vylepšili to," dodala.

Griffithová Joynerová, která získala tři zlaté medaile na olympijských hrách v Soulu v roce 1988, proslula na dráze výstředními modely, například s jednou dlouhou či krátkou nohavicí, i dlouhými a pestrobarevnými nehty. Světová rekordmanka v běhu na 100 a 200 metrů zemřela v pouhých 38 letech, což přiživilo spekulace, že si během kariéry pomáhala dopingem.

Serena on her #AusOpen outfit, inspired by Florence Griffith-Joyner.



"Yeah, I was inspired by FloJo, who was a wonderful track athlete, amazing athlete when I was growing up. (...) I was like, Oh, my God, this is sobrilliant. That's where we started." pic.twitter.com/0Q7ShNf01H