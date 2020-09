Serena v Paříži začala rozpačitě, drobné problémy měla i Svitolinová

Serena Williamsová se dnes představila poprvé od porážky v semifinále US Open, na kterém neudržela vedení proti Bělorusce Viktorii Azarenkové. Další útok na rekordní 24. grandslamový titul zahájila stejně jako před měsícem v New Yorku výhrou nad krajankou Kristie Ahnovou.



Vítězství 7-6 6-0 se ale nerodilo lehce. V prvním setu zkušená americká tenistka, jež v sobotu oslavila 39. narozeniny, spáchala 28 nevynucených chyb, prohrávala 2-4 a za stavu 4-5 její soupeřka podávala na zisk sady. Williamsová ale v důležitých okamžicích prokázala pevné nervy.



Ve druhém kole se vítězka French Open z let 2002, 2013 a 2015 utká v duelu tenisových 'matek' s Cvetanovou Pironkovovou. S Bulharkou vede ve vzájemné bilanci 5-0, naposledy ji zdolala po obratu ve čtvrtfinále US Open.







Světová pětka Elina Svitolinová dva dny po triumfu ve Štrasburku úspěšně vstoupila do Roland Garros. Rusku Varvaru Gračevovou porazila 7-6 6-4, přestože od stavu 4-0 v prvním setu šestkrát po sobě neudržela svůj servis.



Kiki Bertensová překvapivě musela do tří setů, po prohrané úvodní sadě však Katarině Zavacké povolila už jen dva gamy, zvítězila 2-6 6-2 6-0 a připsala si první vítězství po srpnovém restartu sezony.



V dalším kole se semifinalistka ročníku 2016 utká s finalistkou ročníku 2012 a kvalifikantkou Sarou Erraniovou. Italka, jež v kvalifikaci zastavila Terezu Martincovou, dnes smetla 6-1 6-2 olympijskou vítězku Monicu Puigovou z Portorika.



Zkušená Němka Angelique Kerberová znovu po roce a počtvrté za posledních pět let neprošla prvním kolem Roland Garros. Letos v něm 22. hráčka světa prohrála dvakrát 3-6 s devatenáctiletou Slovinkou Kajou Juvanovou.

• FRENCH OPEN 2020 •

Paříž, Francie, antuka, 38.000.000 eur

pondělní výsledky (28. 09. 2020) • Dvouhra žen - 1. kolo • Kvitová (7-ČR) - Dodinová (Fr.) 6-3 7-5 Siniaková (ČR) - Davisová (USA) 7-6(5) 6-2 Kr. Plíšková (ČR) - Kužmová (SR) 6-1 6-2 Šwiateková (Pol.) - Vondroušová (15-ČR) 6-1 6-2 McHaleová (USA) - Muchová (22-ČR) 6-2 6-4 Svitolinová (3-Ukr.) - Gračevová (Rus.) 7-6(2) 6-4 Bertensová (5-Niz.) - Zavacká (Ukr.) 2-6 6-2 6-0 S. Williamsová (6-USA) - Ahnová (USA) 7-6(2) 6-0 Muguruzaová (11-Šp.) - Zidanšeková (Slovin.) 7-5 4-6 8-6 Shuai Zhang (Čína) - Keysová (12-USA) 6-3 7-6(2) Juvanová (Slovin.) - Kerberová (18-Něm.) 6-3 6-3 Anisimovová (25-USA) - Korpatschová (Něm.) 6-2 6-0 Pavljučenkovová (Rus.) - Kuzněcovová (28-Rus.) 6-1 2-6 6-1 Fernandezová (Kan.) - Linetteová (Pol.) 1-6 6-2 6-3 Erraniová (It.) - Puigová (Portor.) 6-2 6-1 Paoliniová (It.) - Bolšovová (Šp.) 6-4 6-3 Peraová (USA) - Bellisová (USA) 7-6(3) 6-1 Pironkovová (Bulh.) - Petkovicová (Něm.) 6-3 6-3 Zarazuaová (Mex.) - Jacquemotová (Fr.) 6-1 6-2 Su-Wei Hsieh (Tchaj-wan) - Haasová (Rak.) 6-3 7-6(1) Cornetová (Fr.) - Paquetová (Fr.) 6-3 6-2 Tigová (Rum.) - Vögeleová (Švýc.) 7-5 7-5 Hercogová (Slovin.) - Parryová (Fr.) 6-4 6-2 Burelová (Fr.) - Rusová (Niz.) 6-7(7) 7-6(2) 6-3