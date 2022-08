Serena Williamsová se rozloučila s Torontem dvousetovou porážkou s Bencicovou

Vítězka 23 grandslamových trofejí v článku pro zářijové vydání magazínu Vogue naznačila, že se chystá ukončit bohatou kariéru. Ačkoliv přesné plány neprozradila, očekává se, že se rozloučí po US Open. Zájem o vstupenky na newyorský grandslam po jejím oznámení výrazně vzrostl. Podle distributora až osminásobně.

"Bylo to zajímavých 24 hodin," řekla někdejší světová jednička po porážce. "V loučení jsem strašná, ale: Sbohem, Toronto," dodala dojatě na kurtu, kde dostala od pořadatelů velkou kytici.

O patnáct let mladší Bencicová měla duel od začátku pod kontrolou. Soupeřce nabídla jediný brejkbol, který odvrátila, sama Williamsové sebrala podání třikrát. Vítězka 73 turnajů na okruhu WTA nenavázala na výhru z prvního kola, z níž se ve dvouhře radovala po roce a dvou měsících. Dva zápasy za sebou dokázala vyhrát naposledy na Roland Garros 2021, ve Wimbledonu se pak zranila a vrátila se až po roční pauze porážkou v úvodním kole v All England Clubu.

"Dnes večer to bylo víc než jen tenis. Bylo to o Sereně a její kariéře. Takže bylo opravdu výjimečné, že jsem s ní mohla být znovu na kurtu. Byla to pro mne velká zábava a velké emoce," řekla Bencicová. "Hrát proti ní je vždycky skvělé, ale tentokrát to bylo svým způsobem smutné. Nechci, aby skončila," dodala.

Šampionka ročníku 2015 Bencicová, která na turnaji dosud čelila jen dvěma brejkbolům a neztratila servis, v osmifinále potká další bývalou světovou jedničku Garbiñe Muguruzaovou. S dvojnásobnou grandslamovou vítězkou má vyrovnanou bilanci 1-1. Trápící se Muguruzaová přehrála 6-4 6-4 Kaiu Kanepiovou, estonské veteránce oplatila porážku z nedávného French Open a připsala si teprve devátou výhru v aktuální sezoně. Proti Bencicové zabojuje o svou první vítěznou sérii a čtvrtfinále od února.



Turnaj přišel už o pět hráček Top 10, Šwiateková nezaváhala

Do Toronta dorazila kompletní elitní desítka posledního vydání žebříčku WTA. Polovina zástupkyň nejvyššího patra pořadí však nezvládla úvodní zápas. Už v prvním kole vypadly Darja Kasatkinová, která v neděli triumfovala v San José, a také úřadující šampionka US Open Emma Raducanuová. Ve středu se loučily Anett Kontaveitová, Paula Badosaová a Ons Džabúrová.

Anett Kontaveitová se po solidních vystoupeních v Hamburku a Praze znovu trápí. Světová dvojka ztroskotala hned na úvodní soupeřce, když nestačila dvakrát 4-6 na Jil Teichmannovou, jež před týdnem v San José neprošla kvalifikací a prohrála s #240 Elizabeth Mandlikovou. Švýcarka v osmifinále vyzve Simonu Halepovou.

Paula Badosaová i svou druhou účast na Canadian Open zakončila již ve druhém kole. Světová trojka v úvodním zápase v Torontu za stavu 5-7 0-1 vzdala Julii Putincevové, která si v osmifinále zahraje s Alison Riskeovou-Amritrajovou, přemožitelkou Petry Kvitové a Jeleny Ostapenkové (H2H 2-3).

Po Badosaové nedohrála úvodní zápas ani Ons Džabúrová, finalistka nedávného Wimbledonu za stavu 1-6 1-2 skrečovala proti Qinwen Zheng. Devatenáctiletá Číňanka ve svém premiérovém osmifinále na podnicích WTA 1000 změří síly s Biancou Andreescuovou. Mladá Kanaďanka až na třetí pokus a na svých oblíbených betonech našla recept na Alizé Cornetovou. Vítězka posledního ročníku 2019 si zahraje o své první čtvrtfinále na tvrdých površích od loňského finále v Miami.

Toronto R16



[1] Swiatek vs. Haddad Maia

[12] Bencic vs. [8] Muguruza



[3] Sakkari vs. [14] Pliskova

Andreescu vs. Zheng Q.



[7] Pegula vs. Giorgi

Riske vs. Putintseva



[6] Sabalenka vs. [10] Gauff

[15] Halep vs. Teichmann



