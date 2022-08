Nejlepší letošní výkon! Plíšková v Torontu za necelou hodinu deklasovala Anisimovovou a vrátila jí týden starou porážku

Karolína Plíšková do letošní sezony kvůli zlomenině ruky naskočila až v březnu a uplně ztratila formu z té loňské, během níž hrála finále v Římě, Wimbledonu a Montréalu a semifinále v Cincinnati. Do Toronta, kde obhajuje finálové body a hrozí jí vypadnutí z Top 20, přijela s mizernou letošní bilancí 10-12 a pouhými dvěma postupy do čtvrtfinále.

V kanadské metropoli je ale i díky trápení soupeřek už v osmifinále a může při třetím startu v řadě postoupit mezi nejlepší osmičku, čímž by vyrovnala své maximum v tomto dějišti. Česká jednička v úvodním kole přehrála krajanku Barboru Krejčíkovou a dnes za 53 minut deklasovala dvakrát 6-1 Amandu Anisimovovou. Vzájemnou bilanci tak upravila na 5-1.

Do nadějného vedení se dostala také před týdnem v San José, náskok setu a brejku však neudržela a nakonec s Anisimovovou poprvé v kariéře prohrála. V Torontu ale od začátku ve všech směrech dominovala. Soupeřka jí sice pomáhala chybami, nicméně spoustu si jich rodačka z Loun vynutila aktivní a přesnou hrou. Největší zlepšení zaznamenala na servisu, trefila sedm es a jen jednu dvojchybu a obě brejkbolové hrozby odvrátila. Sama měla 11 šancí na brejk a pět zužitkovala.

Setting up a meeting with No.3 seed Sakkari



