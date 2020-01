Serena začala v Aucklandu hladkým vítězstvím nad Giorgiovou, uspěla i Wozniacká

Serena Williamsová si po mateřské pauze už pětkrát zahrála finále, z toho čtyřikrát na grandslamech, přesto stále čeká na vyrovnání rekordu Margaret Courtové v počtu grandslamových trofejí a také první triumf od Australian Open 2017.

Velkou šanci slavit turnajové prvenství má v novozélandském Aucklandu, kde je coby jediná zástupkyně Top 10 nasazenou jedničkou a největší favoritkou.

Majitelka 23 grandslamových vavřínů odstartovala své působení na Novém Zélandu hladkým vítězstvím 6-3 6-2 nad Camilou Giorgiovou, se kterou si poradila i popáté.

Osmatřicetiletá Američanka se prezentovala skvělým servisem, když trefila 74% prvních podání, nastřílela osm es a odvrátila všechny tři brejkboly. Souboj s italskou kvalifikantkou vyřídila za 70 minut.

Další soupeřkou bývalé světové jedničky a aktuální světové desítky bude Christina McHaleová. Také se svou krajankou vyhrála všechny předchozí souboje.

