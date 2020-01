Serena zlomila sérii finálových porážek a v Aucklandu získala první titul po mateřské pauze

Serena Williamsová se předloni v březnu vrátila na kurty po mateřské pauze a před startem letošní sezony si celkem pětkrát zahrála finále, z toho čtyřikrát na grandslamech, přesto stále čeká na vyrovnání rekordu Margaret Courtové. Jedno z trápení ale hned v úvodu letošního roku pokořila, když si v novozélandském Aucklandu připsala svůj první triumf od Australian Open 2017.

Na Novém Zélandu startovala coby jediná zástupkyně Top 10 a největší favoritka a tuto roli se ztrátou jediného setu úspěšně potvrdila. Bývalá světová jednička si postupně poradila s Camilou Giorgiovou, Christinou McHaleovou, Laurou Siegemundovou, Amandou Anisimovovou a v dnešním finále s krajankou Jessicou Pegulaovou.

Williamsová do svého šestého finále po porodu nevstoupila vůbec dobře. Za stavu 0-2 čelila čtyřem brejkbolům a vypadalo to, že se bude trápit i v dalším souboji o titul. Favoritka amerického derby ovšem všechny hrozby zlikvidovala, další už nepřipustila a po hodině a 35 minutách slavila vítězství 6-3 6-4.

Osmatřicetiletá Williamsová, která veškeré prize money daruje na pomoc obětem australských požárů, se ve svém 98. finále dočkala své celkově 73. trofeje, tu úplně první získala v roce 1999 v Miami. Pokud se v budoucnu ještě někdy probojuje do grandslamového finále, možná jí toto prvenství pomůže historický rekord konečně vyrovnat.

O 13 let mladší Pegulaová si zahrála finále na WTA tour potřetí a zhoršila si svou finálovou bilanci (včetně ITF) na 1-9. Jediný profesionální titul vybojovala loni na akci WTA ve Washingtonu.

A first title in three years for @serenawilliams !



She beats Pegula 6-3, 6-4 at @ASB_Classic ! pic.twitter.com/EUnWlLAQQe