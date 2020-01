Serena loučící se Wozniacké k deblovému titulu nepomohla. Hvězdné duo prohrálo finále

C. Wozniacká a S. Williamsová (© AFP)

WTA AUCKLAND - Kamarádky Serena Williamsová a Caroline Wozniacká v Aucklandu první společný turnaj triumfem nezakončily, když ve finále podlehly americké dvojici Asia Muhammadová a Taylor Townsendová. Pro Dánku to byl předposlední turnaj kariéry, kterou ukončí po blížícím se Australian Open.

Caroline Wozniacká před začátkem sezony oznámila, že po Australian Open 2020 ukončí kariéru, neboť s manželem Davidem Leem touží po založení rodiny. Rozhodnutí 29leté Dánky prý neovlivnily zdravotní problémy, i když ji od léta 2018 limituje revma.



Na závěr kariéry, během které vyhrála 30 turnajů ve dvouhře včetně Turnaj mistryň (2017) a Australian Open (2018) a byla světovou jedničkou, si naplánovala dva rozlučkové turnaje.



Tím prvním byl Auckland, kde si v minulosti zahrála dvě finále. Letos vyřadila dvojnásobnou obhájkyni titulu Julii Görgesovou, ale v semifinále vypadla s Jessicou Pegulaovou.



Na sklonku kariéry se Wozniacká rozhodla zahrát si také čtyřhru, ve které za posledních sedm sezon odehrála jediný zápas a poslední deblovou výhru slavila v květnu 2011.



Na Novém Zélandu se představila poprvé po boku své velké kamarádky Sereny Williamsové a bez ztráty setu se dostaly do finále. Titulem si však premiéru a zároveň i derniéru neosladily.







Hvězdná dánsko-americká dvojice ve finále nestačila na Američanky Asiu Muhammadovou a Taylor Townsendovou, které zvítězily 6-4 6-4 a po devíti triumfech na akcích ITF získaly první společný titul na okruhu WTA. Třiadvacetiletá Townsendová vyhrála turnaj WTA vůbec poprvé v kariéře.



Wozniacká prakticky přestala hrát čtyřhru po sezoně 2010, kdy jí bylo teprve 20 let, a od té doby se soustředila už jen na úspěchy ve dvouhře. Do té chvíle získala dva deblové tituly, když se Španělkou Anabel Medinaovou triumfovaly v Pekingu 2008 a s Běloruskou Viktorií Azarenkovou ovládly Memphis 2009.



38letá Serena hrála čtyřhru teprve potřetí v kariéře s jinou partnerkou, než se svou sestrou Venus. S tou získala 22 z 23 deblových trofejí. Američanka v Aucklandu získala titul alespoň ve dvouhře, ve které triumfovala poprvé od porodu.