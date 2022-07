Sestini Hlaváčková: Je konec jedné éry. Slzy po prohře nejsou, priority mám už jinde

Andrea Sestini Hlaváčková po více než třech letech bez tenisu, během nichž si plnila zejména mateřské radosti a povinnosti, oprášila tenisový bágl a Livesport Prague Open se naposledy vrátila na kurt.



Ve Stromovce bývalá třetí deblistka světa odehrála před domácím publikem rozlučkový turnaj po boku své dlouholeté partnerky Lucie Hradecké, s níž během kariéry vyhrála Turnaj mistryň a dva grandslamy či získala stříbro z olympiády v Londýně.



Duo H+H si na Sparta dokonce připsalo jedno vítězství, ve druhém zápase už ale neuspělo. České tenistky v podvečerním čtvrtfinále dohrávaného na hranici viditelnosti podlehli 3-6 1-6 dvojici Samantha Murrayová a Miju Katová, když nezaznamenaly ani jeden brejk. Fanoušci po zápase odměnili Hlaváčkovou potleskem.



"Jsem strašně šťastná, že jsme to dnes nakonec v té tmě dohrály. Myslím, že jsme to odehrály s hezkým pocitem," řekla 35letá rodačka z Plzně.



"Ano, prohrály jsme, ale pořád je co oslavovat. Turnaj jsme zahájily krásným zápasem v pondělí a dnes to ukončily. Děkuji ještě jednou Lucce, že do toho šla a že ten turnaj obětovala i s tou vidinou, že nebudu úplně ready. Myslím, že jsme to ale nakonec odehrály dobře," dodala.



Oficiální ceremoniál na rozloučenou s vítězkou 27 turnajů ve čtyřhře se uskuteční v sobotu.