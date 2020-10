Shapovalov je v útlumu, ve Vídni prohrál s Rodionovem. Anderson utekl z mečbolů

Denis Shapovalov si v září zahrál čtvrtfinále na US Open a semifinále na Masters 1000 v Římě, před devíti dny v Petrohradu svedl semifinálovou bitvu s Andrejem Rubljovem.



Poslední dvě vystoupení se mu ale nepovedly. Minulý čtvrtek v Kolíně nad Rýnem 21letý Kanaďan podlehl zkušenému Francouzi Gillesu Simonovi a v pondělí ve Vídni po pouhých čtyřech dnech zaznamenal další nečekanou porážku.



Shapovalov v Rakousku nestačil na domácího vrstevníka Jurije Rodionova. Osmý nasazený Kanaďan sice vedl 4-2, ale pak už se nedostal k žádnému brejkbolu, i vinou 10 dvojchyb prohrál 4-6 5-7 a utrpěl třetí porážku v řadě. Komplikuje si tak cestu na Turnaj mistrů do Londýna.



153. hráč světa Rodionov si dnes proti světové dvanáctce připsal premiérový skalp hráče Top 40 a zaznamenal svou teprve druhou výhru na okruhu ATP. Tu první slavil minulý měsíc na Roland Garros po obratu z 0-2 na sety proti Francouzi Jérémymu Chardymu.



O první čtvrtfinále si Rodionov, který letos v únoru získala dva ze tří challengerových titulů, zahraje buď se Slovincem Aljažem Bedenem, nebo Britem Danem Evansem.







Blízko překvapení byl ve Vídni také další domácí hráč Dennis Novak. V tie-breaku rozhodujícího setu bitvy s Kevinem Andersonem vedl 6-3, ale náskok neudržel, nevyužil žádný ze tří mečbolů a nakonec s bývalou světovou pětkou prohrál 7-6 4-6 6-7.



Aktuálně až 111. hráč světa Anderson, který svůj poslední start ve Vídni v roce 2018 proměnil v jeden ze svých šesti titulů a ten vůbec nejcennější, se ve druhém kole střetne s Pablem Carreñem, s nímž ve vzájemné bilanci vede 5-1.



Španěl Carreño dnes vedl 6-1 a 2-0 nad Gaëlem Monfilsem ve chvíli, kdy mu soupeř kvůli bolestem krční páteře vzdal. Čtyřiatřicetiletý Francouz se tak se výhry nedočkal ani ve čtvrtém utkání po restartu sezony.



Už jedenáctý zápas v řadě na turnajích ATP 500 vyhrál Andrej Rubljov. Ruský šampion z Hamburku a Petrohradu ve Vídni začal hladkou výhrou 6-3 6-2 nad slovenským kvalifikantem Norbertem Gombosem.



"Měl jsem štěstí, že jsem začal dobře a získal sebedůvěru. Každým gamem jsem hrál čím dál lépe a na konci byla úroveň mé hry opravdu vysoká," komentoval Rubljov. Ve druhém kole adept na premiérový start na Turnaji mistrů čeká na vítěze duelu Sinner-Ruud.



"Nemám tady žádná očekávání. Mám za sebou skvělou sezonu, takže nemám co ztratit. Jdu do každého zápasu s cílem podat co nejlepší výkon a uvidím, co z toho bude," uvedl 23letý Rus.



Nasazenou jedničkou je Srb Novak Djokovič, který si v případě postupu do čtvrtfinále zajistí přezimování v čele světového žebříčku. Dokázal by to pošesté v kariéře, čímž by vyrovnal rekord Peta Samprase. V prvním kole začne proti krajanu Filipu Krajinovičovi, ve druhém už čeká Borna Čorič. Chorvat si dnes poradil s Američanem Taylorem Fritzem a vzájemnou bilanci upravil na 4-0.



Titul bude obhajovat z pozice nasazené dvojky Dominic Thiem, který se poprvé jako grandslamový šampion představí v domácím prostředí. Do soutěže měl vstoupit duelem s Keiem Nišikorim, Japonec se ale kvůli zranění pravého ramena odhlásil a nahradil ho lucky loser Vitalij Sačko z Ukrajiny.

• ATP 500 VÍDEŇ •

Rakousko, tv. povrch / hala, 1.550.950 eur

pondělní výsledky (26. 10. 2020) • Dvouhra - 1. kolo • Rubljov (5-Rus.) - Gombos (SR) 6-3 6-2 Carreño (Šp.) - Monfils (7-Fr.) 6-1 2-0 skreč M. Rodionov (Rak.) - Shapovalov (8-Kan.) 6-4 7-5 Čorič (Chorv.) - Fritz (USA) 6-4 6-4 Anderson (JAR) - Novak (Rak.) 6-7(2) 6-4 7-6(6)