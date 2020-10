Shapovalov nebude obhajovat finále na Masters v Paříži, odhlásil se i Nišikori

Denis Shapovalov si po srpnovém restartu sezony zahrál čtvrtfinále na US Open či semifinále na antukovém Masters v Římě. Odehrál 20 zápasů s bilancí 13-7 a až v posledním vystoupení poprvé neuhrál alespoň set.



21letý Kanaďan se totiž i vinou zdravotních potíží dostal do útlumu. Před dvěma týdny v semifinále halového turnaje v Petrohradu ho začaly limitovat bolesti levého ramena a po ztrátě vedení podlehl domácímu Andreji Rubljovovi.



Na posledních dvou akcích 12. hráč světa Shapovalov skončil dokonce hned na raketě svého prvního soupeře. Minulý čtvrtek v Kolíně nad Rýnem podlehl Gillesu Simonovi a v pondělí ve Vídni prohrál s domácím hráčem druhé světové stovky Jurijem Rodionovovem.



A že jsou za ztrátou formy zdravotní problémy Shapovalov potvrdil odhlášením z turnaje Masters v Paříži, kde měl příští týden obhajovat své dosud největší finále. Vzhledem k dočasně upraveným pravidlům světového žebříčku kvůli přerušení sezony pandemií koronaviru ale o body nepřijde.



A to ani v boji o Turnaj mistrů, na který se stále teoreticky může kvalifikovat. Aktuálně totiž svěřenec Michajla Južného drží pozici druhého náhradníka a ještě by se o jednu příčku mohl posunout. Stále se nevzdává startu na halovém turnaji ATP 250 v bulharské Sofii, kde se bude hrát od 8. listopadu.



Další z mnoha zdravotních potíží brzdí kariéru Keie Nišikoriho. Třicetiletý Japonec, který se v září vrátil po roční pauze zaviněné operací pravého loktu a také pozitivním testem na Covid-19, po odehrání čtyř antukových turnajů se zápasovou bilancí 2-4 laboruje se zraněním pravého ramena.



Zatímco z posledních dvou turnajů v Antverpách a ve Vídni se bývalý čtvrtý hráč světa a finalista US Open 2014 odhlásil až po losu, z nadcházejícího podniku Masters v Paříži se omluvil s několikadenním předstihem. V hale Bercy bude chybět už potřetí za poslední čtyři sezony.



Také aktuálně 37. hráč světa Nišikori zatím zůstává podobně jako Shapovalov přihlášen do Sofie, kde má v plánu ukončit sezonu.



Včera se z Paříže odhlásil také jedenáctý muž světového žebříčku Gaël Monfils. 34letý Francouz, jenž měl solidní šanci kvalifikovat se na Turnaj mistrů, kvůli problémům s krční páteří dokonce ukončil sezonu.