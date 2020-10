Monfils kvůli problémům s krkem ukončil sezonu. Hrát chce ale ještě 'spoustu let'

Gaël Monfils po restartu sezony prohrál všechny čtyři zápasy. Na antuce nestačil na Dominica Köpfera, Yannicka Hanfmanna ani na Aleksandera Bublika.



Poslední nezdar zaznamenal včera v hale ve Vídni, kde dokonce svůj úvodní zápas nedohrál. 34letý Francouz vzdal kvůli bolestem svalů v oblasti krční páteře za stavu 1-6 a 0-2 Španělu Pablu Carreñovi a na druhý den oznámil online tiskovou konferenci.



Fanoušci hned dostali strach, že Monfils, jehož tenisový život protíná spousta zranění, oznámí konec kariéry. "O to nemějte strach, chci hrát ještě spoustu let," uklidnil Monfils své fanoušky ještě včera večer.



V dnešním online rozhovoru s novináři Monfils oznámil, že letos se už na kurtech neobjeví a dá si čas na doléčení bolavého krku.



Aktuálně 11. tenista světa měl v příštích dvou týdnech naplánované ještě dvě akce: domácí Masters 1000 v pařížské hale Bercy a následný halový podnik v bulharské Sofii. Teoreticky si mohl zajistit ještě i postup na Turnaj mistrů, aktuálně figuroval na pozici druhého náhradníka.



Před březnovým přerušením sezony měl Monfils skvělou formu, když vyhrál halové turnaje v Montpellier a Rotterdamu. K tomu přidal osmifinále na Australian Open a semifinále v Dubaji, kde nevyužil tři mečboly proti Novaku Djokovičovi. Od té doby nevyhrál, poslední výhru slavil na den přesně před osmi měsíci proti krajanu Richardu Gasquetovi.

