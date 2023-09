Shelton vyhrál derby s Tiafoem. Na US Open si zahraje první semifinále proti Djokovičovi

US OPEN - Ben Shelton (20) na domácím US Open porazil 6:2, 3:6, 7:6, 6:2 krajana Francese Tiafoea (25), připsal si druhý skalp člena TOP 10 a postupem do semifinále překonal své maximum na hlavním okruhu z lednového Australian Open. O finále si americký mladík zahraje s trojnásobným šampionem Srbem Novakem Djokovičem (36).